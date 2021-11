Figlio di madre irachena e padre siriano, era arrivato a Liverpool all’inizio del 2014 e, forse per integrarsi meglio, oltre a convertirsi aveva anche voluto cambiare il suo nome: da Emal Jamil a Enzo Almeni, in onore di Enzo Ferrari. Poi aveva fatto richiesta di asilo nel Regno Unito, ma senza fortuna: nello stesso anno gli era stata respinta. Così erano arrivati i primi episodi di squilibrio mentale. Come quando era stato fermato, sempre nel 2014, mentre vagava per strada armato di un grosso coltello.

Sul cammino di Al-Swealmeen era infine comparsa una coppia di anziani, Malcolm ed Elizabeth Hitchcott, volontari nella comunità cristiana. Lo avevano ospitato per un po’ di tempo nella loro casa sfitta, secondo quanto raccontano i due al Daily Mail, per poi perderlo di vista. All’indomani dell’attacco, i due coniugi esprimono orrore per la fine dell’attentatore di Liverpool dichiarandosi «sconvolti» e «increduli» «Siamo così tristi, gli volevamo bene, un giovane così adorabile». «Voglio dire, ha vissuto qui per otto mesi, e noi vivevamo fianco a fianco. Non c’è mai stato qualcosa che ci abbia fatto pensare male», ha spiegato Hitchcott.