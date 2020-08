Madrid, 17 ago – Sarebbero oltre 2500 persone quelle scese in piazza domenica scorsa seguendo l’invito di Miguel Bosé a protestare contro l’imposizione delle mascherine da parte del governo spagnolo. La protesta dal singolare leader si è svolta pacificamente in piazza Colon, a Madrid, e mette in chiaro quale sia il pensiero di molti spagnoli riguardo alle contraddittorie regole anti Covid-19.

Bosé ha lanciato l’iniziativa sui social

Miguel Bosé, insolito capopopolo, ha lanciato l’iniziativa sui social. In breve il cantante e attore, popolare in Italia ma popolarissimo in Spagna e America Latina (e per metà italiano, visto che è figlio di Lucia Bosé), ha raccolto migliaia di adesioni. La piazza gremita è ben visibile in un video postato su Twitter dallo stesso Bosé che ha definito la protesta “una manifestazione pacifica di un’ora”. Il cantante, che non ha mai nascosto le sue simpatie politiche e col tempo è diventato anche una bandiera Lgbt per i suoi orientamenti sessuali e per essere stato protagonista di ‘Tacchi a spillo‘ di Pedro Almodóvar, ha chiamato i ragazzi spagnoli alla “Resistenza”. Secondo El Pais, in Spagna le reazioni sono state molto accese: alla manifestazione, infatti, quasi nessuno indossava le mascherine.

Niente mascherina contro “la falsa pandemia”

Parallelamente alla protesta, i manifestanti hanno sottoscritto un programma “contro la falsa pandemia”. Secondo Bosé e gli altri in piazza non è stata dimostrata, infatti, la trasmissione del virus da parte degli asintomatici. Il governo spagnolo, a fronte di una protesta di piazza che ha richiamato quasi tremila persone, risponde col pugno duro: “C’è sempre qualche idiota, purtroppo in questo caso parecchi, che non rispetta le regole. Ma voglio chiarire che saranno sanzionati con la massima durezza”, ha dichiarato il delegato del governo spagnolo a Madrid, José Manuel Franco. Forse la pandemia e la conseguente dittatura sanitaria hanno fatto smuovere in Bosé quel tanto di torero che ha ereditato da padre Dominguín.

Nadia Vandelli