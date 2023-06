Roma, 29 giu – “Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq”. Parliamoci chiaro, Joe Biden ormai fa tenerezza. Non appare quasi mai lucido e le sue gaffe hanno smesso di farci ridere, sono semmai preoccupanti perché ci consegnano l’immagine di un presidente degli Stati Uniti privo della lucidità necessaria a guidare una superpotenza.

La seconda volta che Biden confonde l’Iraq con l’Ucraina

Alla domanda di un giornalista che, alla Casa Bianca, gli chiedeva fino a che punto Vladimir Putin sia stato indebolito dall’ammutinamento della Wagner, il presidente Usa ha risposto così: “È difficile dirlo ma sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq”, confondendosi ovviamente con l’Ucraina. “Sta perdendo la guerra in patria ed è diventato un po’ un paria in giro per il mondo. Non è solo la Nato, non è solo l’Unione Europea, c’è il Giappone, sai, sono 40 nazioni”, ha poi aggiunto Biden.

Ma non è neppure la prima volta che Biden confonde il conflitto in Ucraina con quello passato in Iraq. Nel novembre 2022, durante un discorso in Florida, il presidente Usa se ne uscì così: “L’inflazione mondiale? Colpa della guerra in Iraq”.

La Casa Bianca rivela: “Usa macchina contro apnea notturna”

Intanto la Casa Bianca ha rivelato che Biden ha iniziato nelle ultime settimane a utilizzare una macchina per l’apnea notturna, disturbo che si verifica quando la respirazione viene interrotta durante il sonno. La rivelazione è arrivata dopo che il presidente americano era apparso davanti alla stampa con segni su entrambi i lati del viso. I giornalisti avevano chiesto alla Casa Bianca la ragione di quei segni. Uno dei portavoce della presidenza, Andrew Bates, ha detto allora che erano dovuti al fatto che la sera prima Biden aveva utilizzato una macchina a pressione continua nelle vie respiratorie per l’apnea notturna di cui il presidente Usa soffre.

Eugenio Palazzini