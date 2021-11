Roma, 21 nov – Non si ferma la pesantissima protesta contro le chiusure in Olanda, primo Paese Ue ad aver ripristinato un lockdown parziale a causa del sensibile aumento dei contagi da Covid.

Nella notte centinaia di persone hanno sfogato la propria rabbia lanciando pietre e oggetti contro le forze dell’ordine a L’Aia, dopo che a Rotterdam la polizia aveva usato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti e sparato sulla folla, ferendo due persone. “Hanno sparato ad altezza uomo”, sostengono i manifestanti. Dall’inizio delle contestazioni sono state arrestate in tutto 51 persone e sui social olandesi impazza l’hashtag #demostratie.

Seven rioters have been arrested after fires were set in the streets and fireworks were thrown at officers in The Hague.

The unrest came a day after police opened fire on protesters in Rotterdam amid what the port city’s mayor called “an orgy of violence." pic.twitter.com/6x5r2Wx6Uk

