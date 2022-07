Ebbene, dalle ricerche effettuate è emerso che i bambini meno esposti ad agenti patogeni e a causa delle restrizioni anti-Covid quali lockdown e un uso eccessivo delle mascherine, avrebbero perso la cosiddetta immunità precoce all’adenovirus, che normalmente provoca raffreddori e disturbi di stomaco, e al virus adeno-associato due, che non provoca malattie e richiede un virus helper, cioè coinfettante — come l’adenovirus di cui sopra — per replicarsi. Ciò spiegherebbe per quale motivo molti bambini hanno sviluppato insolite e preoccupanti complicazioni al fegato, tra i quali numerosi epatiti, a tal punto da dover subire trapianti di fegato. Molti dei piccoli riceventi dovranno assumere farmaci immunosoppressori per tutta la vita.

Un altro regalino delle restrizioni