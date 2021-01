Washington, 10 gen – Vietato inneggiare a Trump e fare canti “patriottici”. Il rischio per i passeggeri è quello di venire scaricati in Kansas, anche se il volo è diretto qualche migliaio di chilometri più a ovest, a Phoenix in Arizona. E’ stata questa la minaccia di un pilota del volo AA1242 della American Airlines partito da Washington e diretto appunto a Phoenix. A bordo erano presenti decine di sostenitori di Trump, armati di cappellini rossi e tanta voglia di cantare “Usa! Usa!” e “Fight for Trump!”. Mindy Robinson (un’attivista conservatrice) su Twitter pubblica un video e spiega: “E’ un aereo pieno di patrioti”. Si tratta di alcuni manifestanti che con buona probabilità hanno partecipato alla manifestazione sfociata con l’assalto al Congresso.

Wow. I’m on a plane full of patriots flying from DC to Phoenix and we started chanting “USA” …and the Captain came on said told us he’d drop us off in Kansas if he had to if we didn’t obey their every single rule.

American Airlines is everything but American.@AmericanAir pic.twitter.com/duFt2W90cc

— Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) January 8, 2021