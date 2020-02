Londra, 11 feb – Lei è australiana e insegna filosofia continentale presso l’Anglia Ruskin University, a Cambridge. Si chiama Patricia MacCormack e ha da poco pubblicato un libro che sta facendo molto discutere. La sua tesi? Per salvare il pianeta è necessaria l’estinzione dell’umanità. No, non è una boutade, e la prof femminista (e molto dark) l’ha messo nero su bianco in The Ahuman Manifesto: Activism for the End of the Anthropocene. L’opera, infatti, si presenta come un manifesto «a-umano» e intende esortare all’attivismo in favore della «fine dell’antropocene», ossia l’era degli uomini.

Tutta colpa dal maschio bianco

Secondo la prof di Cambridge, a causa del danno arrecato alle altre creature viventi che popolano la Terra, dovremmo iniziare gradualmente a bloccare la nostra riproduzione. Anche perché, spiega sempre la MacCormack, senza l’umanità il pianeta vivrebbe uno sviluppo più che positivo. L’opera si concentra anche su altri argomenti, che sono poi i cavalli di battaglia della docente australiana: veganismo, politica dell’identità, femminismo, queer theory e così via. Come ha spiegato lei stessa CambridgeshireLive, «la premessa di base del libro è che siamo nell’era dell’antropocene, in cui l’umanità ha causato enormi problemi. Uno di questi – continua – è la creazione del nostro mondo gerarchico in cui i maschi bianchi eterosessuali e abili hanno successo, laddove faticano ad ottenerlo le persone diverse per razza, genere, sesso o solo perché sono disabili».

Estinzione unica via

In sostanza, questa è la tesi centrale dell’opera, l’umanità è già stata ridotta in schiavitù e in stato di zombie dal capitalismo e pertanto, per riparare ai danni che ciò ha causato, l’estinzione del genere umano è pressoché l’unica ricetta per garantire la salvaguardia dell’ambiente e del pianeta Terra. «Tutti sono d’accordo con le idee espresse nel libro fino a quando, però, non viene detto loro che è necessario agire su sé stessi», ha aggiunto la prof di Cambridge. Insomma, tutti d’accordo con l’estinzione dell’umanità. Peccato siano sempre gli altri a dover cominciare. Forse la MacCormack potrebbe dare il buon esempio.

Vittoria Fiore