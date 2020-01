Tokio, 9 gen – Yusaku Maezawa, magnate giapponese, regalerà su Twitter ai suoi follower un miliardo di yen. O per meglio dire, a 1000 dei suoi follower … e non è nemmeno la prima volta.

Un esperimento sulla felicità

Yusaku Maezawa sostiene di portare avanti “un esperimento sociale”; donerà, infatti, un miliardo di yen (pari a 8,2 milioni di euro, più meno) a 1000 dei suoi follower. Essi riceveranno un bonifico in maniera assolutamente casuale. L’unico requisito richiesto è quello del retweet del messaggio che reca la peculiare “donazione”. L’intento del magnate nipponico è quello di capire come poi verranno spesi i soldi da lui donati. Vorrebbe capire se poi effettivamente questi 1000 destinatari del bonifici sarebbero più felici con dei soldi …gratis.

Un mitomane?

Già un anno fa Maezawa aveva sperimentato una simile teoria donando un milione di yen a 100 dei suoi followers. Ora la somma è più alta – ma anche il numero di fortunati che potrà accedervi. Molti lo hanno criticato per questo approccio un po’ naif al possedere soldi. Secondo il Japan Times, su Twitter Maezawa è stato definito da molti utenti un ‘attention seeker’. In pratica, un mitomane che si bea dell’attenzione altrui. Altri hanno evidenziato come a questo messaggio magnate giapponese abbia allegato anche insistenti inviti a seguire il suo canale YouTube. UNa strategia di marketing, allora? Certo che Maezawa ha trasformato questo vezzo, o questa pubblicità, in un hobby ben costoso. Forse era meglio pagare un’agenzia di marketing …

Ilaria Paoletti