«In base alla decisione del ministero russo della Cultura tutti i prestiti in essere devono essere restituiti dall’estero alla Russia» e «l’Ermitage è un museo statale che dipende dal ministero della Cultura». Lo ha scritto il direttore del museo di San Pietroburgo Mikhail Piotrovsky in una lettera indirizzata al direttore di Palazzo Reale a Milano Domenico Piraina e al presidente di Skira editore Massimo Vitta Zelman a corredo della richiesta di riavere le opere prestate per la mostra su Tiziano. «Dobbiamo riprendere le opere dell’Ermitage che sono esposte a Palazzo Reale nella mostra Tiziano e l’immagine della donna». Nella richiesta è specificato che l’Italia dovrà predisporre l’imballaggio di quadri e statue. «Il nostro agente di trasporto si occuperà di tutte le disposizioni necessarie. Capisco perfettamente che questa decisione vi creerà grande dispiacere e inconvenienti e spero nella vostra comprensione».

Quali sono le opere interessate

Le opere interessate sono due olii su tela prestati a Palazzo Reale: si tratta della Giovane donna con cappello piumato (1534-1536) di Tiziano e di Giovane donna con vecchio di profilo (1515-1516) di Giovanni Cariani. Per quanto riguarda la mostra (in collaborazione con l’Ermitage) alle Gallerie d’Italia dal titolo Grand Tour. Sogno d’Italia da Venezia a Pompei, sono 23 i quadri da restituire. A queste si accoda la Fondazione Fendi di Roma a cui è stata chiesta la restituzione di Giovane donna di Picasso, mai stata esposta in Italia.

Cristina Gauri