Roma, 18 mag – Delle misure restrittive legate all’applicazione social TikTok vi abbiamo già abbondantemente parlato nei mesi scorsi. In un clima da Guerra Fredda virtuale tra Occidente e Oriente, o meglio: tra USA e Cina, molti sono stati gli scambi di colpi tra le due superpotenze riguardo le applicazioni “spione”. Anche l’Europa, in questo frangente, non se ne è certo stata in disparte, seguendo l’esempio statunitense nel vietare agli smartphone individuali di ministri, politici e impiegati di alto rango, la famosa applicazione cinese, rea di “spiare” e “rubare” dati sensibili. Ma sappiamo benissimo che anche molte altre applicazioni, soprattutto quelle che rientrano nel variegato mondo social, anche se occidentali non sono da meno. Per tornare negli Stati Uniti, da oggi, il Montana è destinato a diventare il primo stato a stelle e strisce a vietare il colosso dei media TikTok dai dispositivi personali.

Il Montana vieta l’app cinese

Il governatore Greg Gianforte ha firmato il divieto ieri (mercoledì) e dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2024, spiegando che la piattaforma di condivisione video cinese “viola i diritti del Primo Emendamento dello Stato del Montana”. TikTok è stato esaminato dalle autorità di tutto il mondo per la preoccupazione che i dati potessero essere trasmessi al governo cinese. Il repubblicano Gianforte ha detto ai legislatori che un divieto più ampio favorirebbe “la nostra priorità condivisa per proteggere i cittadini del Montanana dalla sorveglianza del Partito Comunista Cinese”.

TikTok rassicura gli utenti americani

Correndo ai ripari, TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, ha dichiarato che “centinaia di migliaia di persone” usano la sua app nel Montana. “Vogliamo rassicurare i cittadini del Montana che possono continuare a utilizzare TikTok per esprimersi, guadagnarsi da vivere e fare comunità, mentre continuiamo a lavorare per difendere i diritti dei nostri utenti all’interno e all’esterno del Montana”, ha dichiarato la multinazionale cinese, che adesso dovrebbe contestare la legislazione dei tribunali. TikTok afferma di avere 150 milioni di utenti americani. Sebbene la base di utenti dell’app si sia ampliata negli ultimi anni, è ancora molto popolare tra gli adolescenti e gli utenti di 20 anni.

Il nuovo “proibizionismo” social in Montana

Il mese scorso, i legislatori del Montana hanno approvato un disegno di legge che vieta TikTok sui dispositivi personali con un voto di 54 contro 43. La legge renderà illegale per gli app store offrire TikTok, ma non vieta alle persone che hanno già TikTok di usarlo. Il Montana, che ha una popolazione di poco più di 1 milione di persone, aveva già vietato l’app sui dispositivi governativi lo scorso dicembre. Vi sono però preoccupazioni in tutto il panorama politico statunitense che TikTok possa rappresentare un rischio reale per la sicurezza nazionale.

Anti-Social

A marzo, un comitato del Congresso ha chiesto all’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, se il governo cinese potesse accedere ai dati degli utenti o influenzare ciò che gli americani vedono sulla app. Shou ha ripetutamente negato di essere controllato dal governo cinese e che non avrebbe mai spiato gli americani, ha però ammesso che i dipendenti avevano utilizzato gli account TikTok dei giornalisti per ottenere informazioni su di loro. All’inizio di marzo, il governo degli Stati Uniti aveva già affermato che ByteDance dovrebbe vendere TikTok o affrontare un possibile divieto nel paese . Le sanzioni si applicano alle aziende, ma non ai singoli utenti. Le aziende che infrangono la legge sono soggette a sanzioni fino a $ 10.000, che verrebbero applicate dal Dipartimento di Giustizia del Montana. Questo significa che giganti della tecnologia come Apple e Google potrebbero incorrere in multe se consentissero di scaricare TikTok in Montana dai loro app store.

Andrea Bonazza