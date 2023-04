Roma, 26 apr – Serio rischio batteriologico? La notizia è di quelle che fanno tremare i polsi e generano incubi di nuove possibili pandemie, per quanto sia d’uopo mantenere i nervi saldi. L’Oms fatto sapere che un gruppo di combattenti, in Sudan, ha occupato un laboratorio pubblico centrale al cui interno sono conservati campioni di virus e malattie varie, tra cui polio, colera e morbillo. Per l’Organizzazione mondiale della sanità, si tratta di una situazione “estremamente, estremamente pericolosa”. Perché “c’è un enorme rischio biologico associato all’occupazione” di questo laboratorio. E’ quanto affermato da Nima Saeed Abid, rappresentante dell’Oms in Sudan.

Sudan, un laboratorio batteriologico in mano a gruppo armato

“Hanno mandato via tutti i tecnici del laboratorio, che ora è completamente sotto controllo di una delle parti in conflitto e utilizzato come base militare”, ha poi precisato il rappresentante dell’Oms. La stessa Organizzazione mondiale della sanità ha peraltro già verificato 14 attacchi contro strutture sanitarie dall’inizio della guerra in Sudan, in seguito ai quali sono stati accertati 8 morti e 2 feriti. “Gli attacchi contro i centri di salute devono cessare”, ha chiesto l’Oms.

Intanto, stando al bilancio Onu, nella nazione africana travolta dagli scontri armati che vanno avanti da 10 giorni, sarebbero oltre 450 le persone rimaste uccise e oltre 4mila i feriti. Al contempo in Sudan “la carenza di cibo, acqua, medicinali e carburante sta diventando estremamente acuta, specialmente a Khartoum e nelle aree circostanti”, fa sapere ll’Ufficio umanitario delle Nazioni Unite (Ocha). C’è poi l’allarme fuga di cittadini sudanesi, ovvero una bomba migratoria alle porte. Il conflitto in atto, secondo l’Unhcr, potrebbe difatti costringere 270mila persone a fuggire verso il Ciad e il Sud Sudan. Parliamo di Paesi altrettanto martoriati che potrebbero di conseguenza collassare. Sussiste insomma un rischio enorme per tutta quella regione africana.

Alessandro Della Guglia