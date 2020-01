Malmo (Svezia), 9 gen – “Mettere in fuga i tuoi fedeli: lo stai facendo nel modo giusto”. Uno slogan che inquadra perfettamente lo stato della Chiesa luterana di Svezia (fino al 2000 riconosciuta come religione di Stato), dove l’ansia di dimostrarsi inclusiva per le minoranze di qualsiasi tipo ha avuto come unico risultato, negli anni, quello di una disastrosa emorragia di fedeli, che la starebbero abbandonando in massa (solo il 2% è praticante).

Paradiso gay

Prendiamo l’esempio di una chiesa di St. Paul, a Malmo: nel mese di dicembre, per celebrare l’inclusione del mondo Lgbt, la sacerdote aveva fatto sostituire la pala dell’altare con un’altro dipinto, raffigurante Adamo ed Eva in un Paradiso di coppie gay in pose ammiccanti, con tanto di serpente transgender tentatore. Autrice dell’opera, la fotografa e artista Elisabeth Ohlson Wallin. Il dipinto, ultimato nel 2012, era stato dato in dono alla Cattedrale di Skara: un test, più che un regalo sentito, perché la pittrice, lesbica e attivista Lgbt, donando la pala voleva capire se la Chiesa di Svezia fosse gay-friendly come sosteneva. La Cattedrale di Skara decise di non prestarsi a test o ricatti morali e rifiutò gentilmente.

Il cortocircuito