Tajani più realista del re: “Pronti a inviare i nostri militari a Gaza”

Roma, 19 gen – Mentre Usa e Israele litigano sugli asseti futuri della Palestina, il ministro degli Esteri italiano e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani anticipa tutti aprendo alla possibilità di inviare un nostro contingente a Gaza.

Tajani: “Pronti a inviare i nostri militari con l’Onu come portatori di pace”

Intervenendo ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24, Tajani ha detto la sua sul conflitto in atto a Gaza e annunciato la disponibilità da parte italiana di un intervento diritto in caso di una ipotetica missione di pace per le Nazioni unite. “Qualora servisse a Gaza, in una fase di transizione, una missione di pace, noi siamo pronti a inviare i nostri militari con l’Onu come portatori di pace”, queste le parole del ministro il quale ha poi ricordato “gli oltre mille militari italiani in Libano” che “sono là per una missione dell’Onu”. Insomma, Tajani si prepara già ad uno scenario post-bellico spiegando come “la linea che seguiamo da sempre” è “quella di due popoli, due stati, del G7, dell’Ue”, anche se con qualche limitazione tanto da puntualizzare che “non può essere Hamas a governare quel territorio”.

Botta e risposta tra Usa e Israele

Peccato che la linea dei due popoli due stati è stata apertamente sconfessata da chi questa guerra l’ha voluta e la sta portando avanti, ovvero il presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo ha infatti dichiarato: “In ogni futuro accordo, Israele ha bisogno del controllo di sicurezza di tutto il territorio ad ovest del Giordano, questo collide con l’idea di sovranità, che cosa ci possiamo fare?”. Non solo Gaza quindi, ma anche l’intera Cisgiordania. Prospettive che mettono Israele in contrapposizione perfino con l’alleato storico statunitense, nonostante Netanyahu non sembri preoccuparsene: “Il primo ministro deve poter dire di no ai nostri amici”. Dal canto loro, gli americani rispondono attraverso il portavoce della Casa Bianca John Kirby: “Niente cambia nella posizione del presidente Biden che la soluzione dei due Stati è la soluzione migliore nell’interesse non solo degli israeliani ma anche dei palestinesi”. Per poi ribadire: “Noi crediamo che i palestinesi abbiano il diritto di vivere in uno stato indipendente in pace”; sottolineando però che il focus rimane che “Israele abbia quello di cui ha bisogno per difendersi da Hamas”. Come a dire che Israele possa fare quello che vuole a Gaza, compreso massacrare i civili palestinesi, almeno finché non si senta al sicuro.

Michele Iozzino