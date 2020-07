Roma, 23 lug – Trapiantare l’utero negli uomini che si credono donne – cioè nelle trans – per consentire loro di avere dei figli. E’ quello che auspica un famoso chirurgo britannico che rivendica il “diritto”, anche per chi si sente solo donna ma non lo è, di poter provare un surrogato delle sensazioni che si provano in gravidanza. Lo riporta il Mirror.

Tutto è nato dal caso clinico di una donna brasiliana, diventata due anni fa la prima madre a dare alla luce il suo bambino usando un utero trapiantato da un donatore deceduto. La bambina nacque sana e pesava quasi tre chili. Ma si trattava, per l’appunto, di una donna. Oggi il chirurgo Christopher Inglefield, fondatore della London Transgender Clinic , afferma che è ora possibile realizzare un impianto di utero in una trans – cioè in un uomo. La procedura è “sostanzialmente identica” a quella delle “donne cis”, ovvero femmine biologiche”. Inglefield, che non è un ginecologo, ma uno specialista in chirurgia di cambio genere e di femminilizzazione del viso e del corpo, – cioè un chirurgo plastico – ha dichiarato: “Questa scoperta pionieristica è estremamente importante per qualsiasi donna trans che voglia portare in grembo il proprio figlio”.

Ma qui viene il bello – secondo il dottor Inglefield: “Perché una volta che la comunità medica accetterà tale trapianto come trattamento per donne cis con infertilità uterina, o assenza congenita di un grembo materno, sarebbe illegale negarlo a una trans-femmina che ha completato la sua transizione“. E poi ammette: “Ci sono chiaramente limiti anatomici da superare quando si tratta di donne trans, ma questi sono problemi che credo possano essere superati e ritengo che il trapianto in una trans-donna sia essenzialmente identico a quello di una cis-femmina”. Del resto, l’Autorità britannica per la fecondazione umana e l’embriologia (Hfea) conferma che non ci sono norme in vigore che impediscano a una donna trans che ha ricevuto un trapianto di utero di sottoporsi a un trattamento di fecondazione in vitro.