Washington, 28 ago – Donald Trump attacca duramente l’Nba, dopo la decisione del basket professionistico americano di non giocare e fermare il campionato in segno di solidarietà con il movimento Black lives matter. La decisione dei cestisti Usa era seguita alle proteste per il ferimento di Jacob Blake a Kenosha nel Wisconsin ad opera della polizia. I primi a fermarsi erano stati i Milwaukee Bucks, squadra che rappresenta sportivamente la città più popolosa dello Stato che si affaccia sul lago Michigan.

Trump: “Le persone sono stanche dell’Nba”

“Non so molto della protesta Nba”, ha detto Donald Trump in conferenza stampa. “So che le loro valutazioni sono state pessime perché penso che le persone siano un po’ stanche dell’Nba francamente. Ma non so molto della protesta ma so che le loro valutazioni sono state pessime e questo è un peccato. Sono diventati come un’organizzazione politica e questa non è una buona cosa per lo sport e per il Paese.

Davide Romano