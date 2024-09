Turchia, cresce l’influenza di Ankara in Africa

Roma, 21 set – Anche se se ne parla poco da diversi anni ormai la Turchia sta espandendo la sua presenza in Africa e l’attivismo di Ankara non ha nulla da invidiare a quello cinese. Oltre ad aver aperto ambasciate in quasi tutti i paesi africani, la Turchia ha aperto una base militare in Somalia dove società turche gestiscono porti e aeroporti. Lo stesso esercito somalo usa droni turchi contro i miliziani di al-Shabaab.

Le risorse africane

Ovviamente l’attivismo turco in Africa non è dettato solo dalla volontà di creare opportunità di lavoro per i suoi diplomatici ma punta anche a mettere mano sulle risorse africane. A tale proposito è degno di nota il fatto che il governo turco ha mandato una nave esploratrice per sondare il mare vicino alla Somalia al fine di trovare nuovi giacimenti petroliferi. Una mossa volta a garantire ad Ankara l’accesso al petrolio estratto nel mare somalo, permettendo cosi’ alla Turchia di diversificare le sue forniture di petrolio.

La Turchia? Non solo in Somalia…

C’è da dire però che la Somalia non è un caso isolato visto che società turche sono attive nella parte occidentale del continente, ossia in Niger e Burkina Faso, per la ricerca e l’estrazione di oro. Ad ogni modo compagnie turche sono attive in altri paesi africani per costruire infrastrutture.

Al momento è difficile dire se la presenza di società turche in Africa stia avendo effetti positivi o negativi ma di certo questa presenza è destinata ad aumentare anche perchè al contrario di altri paesi le decisioni su questi investimenti vengono presi dal presidente Erdogan in persona. Sono quindi prese rapidamente e senza essere esaminate dal parlamento turco: questa rapidità permette alle imprese turche una libertà che le compagnie di altri paesi non hanno.

Giuseppe De Santis