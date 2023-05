Roma, 28 mag – Non tutta la sinistra coccola gli eco-illogici di Ultima Generazione. C’è una sinistra che proprio non li tollera e reagisce duramente ai loro vandalismi e ai loro blitz, spesso pericolosi. Peccato che questa sinistra si trovi in Germania, dove peraltro al potere. Prova ne siano le parole del cancelliere tedesco, di sinistra, Olaf Scholz durante un’intervista al quotidiano Kolner Stadtanzeiger.

Olaf Scholz asfalta Ultima Generazione

“Sono completamente pazzi e sono fuori dalla legge. È sotto gli occhi di tutti che Ultima generazione commette ripetutamente crimini, e lo Stato di diritto non può certo ignorarlo”, ha tuonato Scholz. Per poi aggiungere: “Di tutte le azioni di protesta degli ultimi decenni, quella di Ultima Generazione è probabilmente quella che ha ottenuto meno risultati, turbando solamente tutti, anche chi aveva un occhio benigno nei loro confronti. In questo modo questi fanatici del clima non fanno alcun favore alla causa climatica”. Non è la prima volta che il leader tedesco entra a gamba tesa contro gli eco-vandali. In un’intervista televisiva della settimana scorsa, Scholz aveva infatti definito gli attivisti di Ultima Generazione “completamente fuori di testa”. Analogo il parere dei popolari tedeschi: “Sono criminali e non interlocutori”, ha detto, in un’intervista rilasciata ai canali tv Rtl e Ntv, il leader della Cdu Freidrich Merz.

Inchieste e perquisizioni: per Ultima Generazione, in Germania il clima è assai diverso

In Germania c’è insomma un clima piuttosto ostile agli eco-burattini. Per loro, come si suol dire, tira una brutta aria. L’ufficio di polizia criminale della Baviera, ha infatti disposto negli scorsi giorni diverse perquisizioni nazionale e sequestri di dossier, nonché di conti correnti intestati a esponenti di Letzte Generation (nome tedesco di Ultima Generazione). Una maxi operazione che ha visto impiegati 170 agenti, per un totale di 15 abitazioni perquisite in sette regioni tedesche.

Tra le azioni criminali che avrebbero pianificato due appartenenti a Ultima Generazione indagati dalla polizia tedesca, nell’ambito di un’inchiesta sui finanziamenti all’organizzazione, c’era anche il sabotaggio dell’oleodotto Transalpino, tra la città baverese di Ingolstad e Trieste. In Germania, l’indagine ha portato a numerose perquisizioni, oltre a sequestri di conti bancari e altri beni. I sette indagati hanno tra i 22 e i 38 anni.

Per la Procura di Monaco, la raccolta fondi di questi eco-esaltati avrebbe fruttato quasi un milione e mezzo di euro. Non solo, sempre secondo le autorità tedesche “i fondi sono stati utilizzati dagli attivisti principalmente per commettere ulteriori azioni criminali“.Tra queste appunto anche il sabotaggio dell’oleodotto della società Siot-Tal che collega Ingolstadt con il porto di Trieste. Stando alle prime ricostruzioni, il blitz tentato sarebbe stato piuttosto maldestro, in una zona recintata e con l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza: chiusura dell’oleodotto, durata per fortuna un lasso di tempo molto breve. E ora le autorità tedesche danno la caccia ai finanziamenti di Ultima Generazione.

Alessandro Della Guglia