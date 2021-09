Londra, 3 set – Scienziati e ministri in guerra oggi sul fatto che il Regno Unito si debb a iniettare il vaccino ai bambini per proteggerli contro il Covid, mentre l’autorità che regolamenta i vaccini siè già espressa contrariamente.

Covid, il no degli esperti Gb al vaccino

Il JCVI ha affermato che il virus rappresenta un rischio così basso per i giovani dai 12 ai 15 anni che il beneficio della vaccinazione per la loro salute sarebbe marginale. Tuttavia, ha raccomandato il vaccino per altri 200.000 bambini con malattie croniche cardiache, renali, polmonari e neurologiche in quella fascia di età. Un totale di 350.000 bambini di età compresa tra 12 e 15 anni possono ora beneficiare del vaccino.

“Meglio che i bimbi prendano il virus”

Gli esperti che si oppongono al piano vaccino che comprende i minori oggi hanno sostenuto che sarebbe “eticamente dubbio” vaccinare i bambini esclusivamente per proteggere gli adulti, perché il Covid stesso rappresenta un rischio molto piccolo per i giovani. Altri credono che sia meglio che i bambini prendano il Covid e si riprendano per sviluppare l’immunità naturale piuttosto che fare affidamento sulla protezione dai vaccini, che gli studi suggeriscono che diminuiscono in mesi.

Le opinioni degli scienziati

Il professor Paul Hunter, epidemiologo dell’Università dell’East Anglia, ha dichiarato a MailOnline: “Una cosa è dirti di fare il vaccino per proteggere la tua salute, ma un’altra cosa è persuaderti a farlo per proteggere la mia salute. Uno è del tutto etico e l’altro … non molto”. E il professor David Livermore, un microbiologo medico presso la stessa università, ha affermato che l’infezione naturale potrebbe essere un “primo passo migliore per una coesistenza permanente” col virus.

Ilaria Paoletti