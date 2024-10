Il Parco Scientifico Tecnologico AXS M31, situato a Deggia, nel cuore del Trentino, rappresenta un nuovo polo di eccellenza per la ricerca applicata e l’innovazione nell’ambito della salvaguardia ambientale e agricola.

Sviluppato su un’area di oltre 13.000 mq, il parco è dedicato a progetti pionieristici nel campo della scienza e delle tecnologie avanzate, con l’obiettivo di migliorare i processi produttivi e tutelare il nostro ecosistema.

AXS M31 è un’impresa interamente autofinanziata e fondata sulla collaborazione tra il ricercatore Alessandro Mendini e Silvana Zambanini, titolare dell’azienda. Le infrastrutture, moderne e all’avanguardia, includono campi sperimentali, serre e strumentazioni elettroniche avanzate, tutte finalizzate allo sviluppo di soluzioni innovative per l’agricoltura sostenibile, la salute e l’ambiente.

Tecnologie avanzate per un futuro sostenibile

Tra le innovazioni più rilevanti sviluppate all’interno del parco vi è il progetto BioAksxter®, con la produzione dei fertilizzanti disinquinanti unici nel loro genere. Si tratta di concimi biologici professionali in grado di rigenerare gli ecosistemi e ripristinare la produttività agricola.

Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, come il sistema di captazione X18Y PEGASUS EG36, il moltiplicatore di energia solare COSMIC 18F e il canalizzatore TRYKXSOR A G33, il parco è all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni volte a ridurre la radioattività e promuovere l’uso di energie superiori per la coltivazione.

La tecnologia applicata all’agricoltura, in particolare, si fonda su un’energia naturale e inesauribile, scoperta dal ricercatore Alessandro Mendini, che rappresenta una nuova frontiera per il sostentamento della vita sul pianeta. L’obiettivo principale è sviluppare prodotti capaci non solo di migliorare l’efficienza agricola, ma anche di rispettare e riparare l’ecosistema terrestre.

Ricerca e innovazione per affrontare le sfide del futuro

Uno dei progetti più innovativi sviluppati presso il parco è il programma Criosintesi, che esplora nuove metodologie per la fotosintesi amplificata anche in condizioni di luce assente, un passo avanti fondamentale per affrontare le sfide del cambiamento climatico e l’adattamento alle condizioni ambientali estreme. Le sperimentazioni in corso rappresentano un punto di svolta per il futuro della produzione agricola.

Un contributo unico al settore agricolo globale

AXS M31 è oggi l’unica realtà al mondo in grado di sviluppare mezzi tecnici che riparano attivamente gli ecosistemi, risolvendo problematiche legate all’uso di prodotti per l’agricoltura potenzialmente dannosi.

La combinazione di tecnologie all’avanguardia e una visione proiettata verso il futuro rende AXS M31 un modello di innovazione e sostenibilità in un settore cruciale per il benessere globale.

Il Parco Scientifico Tecnologico AXS M31 si conferma quindi un esempio straordinario di come la tecnologia possa essere messa al servizio della natura, promuovendo un’agricoltura più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Un polo d’eccellenza che guarda al futuro con ottimismo, sviluppando soluzioni concrete per un pianeta più sano e produttivo.