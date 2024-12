Bonus e codici sconto: guida al risparmio online

In Italia vi sono circa 34 milioni di consumatori digitali (secondo i dati dell’Osservatorio Netcomm ), ovvero di utenti che effettuano, in maniera periodica o saltuaria, acquisti online, tramite negozi digitali o piattaforme di e-commerce. In attesa dei dati definitivi, le stime degli esperti di settore prevedono, per il 2024, una crescita significativa rispetto all’anno precedente, in termini di valore complessivo degli acquisti effettuati online. In particolare, il B2C (Business-to-Client), ovvero il prodotto del commercio tra aziende e consumatori finali, dovrebbe crescere di oltre due miliardi di euro (+6%), confermando il momento complessivamente positivo dell’e-commerce italiano.

Le rilevazioni effettuate da Netcomm, inoltre, dimostrano come il grado di penetrazione resti stabilmente sopra il 10%, a riprova di come acquistare online faccia ormai parte stabilmente delle abitudini di consumo degli italiani.

Online si cercano soprattutto sconti e offerte

Ma cosa spinge i consumatori a comprare online anziché presso i negozi fisici? Naturalmente, sono diversi i fattori che determinano questo trend sempre più diffuso, che interessa una vasta gamma di categorie merceologiche. In rete è possibile acquistare un po’ di tutto, bastano pochi click per completare il proprio ordine e riceverlo direttamente a casa. La praticità, quindi, è sicuramente uno dei principali driver dello shopping online, ma certo non l’unico.

Secondo un’indagine di mercato condotta da Idealo a giugno dello scorso anno, il 46,3% degli utenti ricerca online sconti ed offerte speciali mentre il 36,5% confronta i prezzi online per individuare buoni sconto e codici promozionali. Da come si può facilmente intuire, la possibilità di risparmiare sul prezzo d’acquisto è uno dei motivi principali che alimentano lo shopping online. La recente crescita dell’ inflazione , che si è tradotta in un diffuso aumento dei prezzi, ha ulteriormente incentivato la ricerca di alternative più convenienti ed accessibili.

Non stupisce, quindi, la costante proposta di sconti, promozioni, codici sconto, voucher e altre iniziative dello stesso tenore che vengono implementate costantemente dagli shop online e dalle piattaforme di e-commerce.

Come risparmiare sugli acquisti online

Ci sono svariati modi per risparmiare sui propri acquisti effettuati online; il meccanismo più comune è quello dello sconto sul prezzo iniziale ma non è l’unico al quale i retailer fanno ricorso.

Sono sempre più diffuse, ad esempio, iniziative di scontistica come il ‘Black Friday’, proposto in varie forme, spesso in concomitanza con ricorrenze e festività. Il principio di base è lo stesso dei saldi stagionali, ovvero un periodo di tempo relativamente breve, durante il quale i prezzi di molti prodotti vengono ribassati. Nel settore dell’abbigliamento, ad esempio, possono risultare particolarmente convenienti gli sconti di fine stagione, uno strumento di marketing al quale ricorrono sia i venditori online che quelli nei negozi fisici per smaltire i capi invenduti durante il periodo di maggior stagionalità.

Gli utenti online, inoltre, hanno a disposizione altre tipologie di incentivi all’acquisto. Tra questi, ad esempio, si annoverano i programmi di membership: spesso basta iscriversi ad una newsletter o aderire ad un ‘club’ fedeltà per accedere, in anteprima o in esclusiva, a sconti e promozioni.

I bonus per giocare online

Codici omaggio e bonus caratterizzano anche il settore del gioco online. Possono essere rivolti sia agli utenti che per la prima volta si registrano ad una piattaforma di gioco sia a quelli che già possiedono un conto personale.

I bonus di benvenuto, ad esempio, sono riservati ai nuovi iscritti ad un casinò online; non sono necessariamente vincolati ad un primo deposito e talvolta possono essere sbloccati inserendo un codice – fornito dal concessionario che gestisce la piattaforma di gioco – direttamente nel form da compilare per la registrazione. Scovare i codici bonus casinò, però, può risultare complicato; per questo, è possibile fare affidamento sulle analisi e gli approfondimenti proposti da un portale specializzato come affidabile.org , che cura analisi comparative sulle principali piattaforme di gambling che elargiscono bonus di benvenuto tramite appositi codici.

I bonus senza deposito possono spesso offrire la possibilità di sfidare la sorte gratuitamente, senza effettuare alcun versamento sul proprio conto gioco. Infatti, non di rado si tratta di un credito di gioco, erogato almeno in parte sotto forma di free spin per le slot machine disponibili sul sito del casinò. Altre iniziative promozionali includono il cashback, ovvero il rimborso parziale delle cifre non vincenti, entro un massimale prestabilito.