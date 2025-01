Come affrontare il dolore addominale: consigli per il sollievo

Il dolore addominale è un problema piuttosto comune che colpisce persone di tutte le età. Le sensazioni dolorose possono essere di varia intensità e si manifestano per una serie di motivi: dal banale stress a gravi malattie del tratto gastrointestinale o di altri organi. È importante capire la natura di questo dolore per scegliere il trattamento giusto.

Perché si manifesta il dolore addominale?

Contrariamente a quanto si crede, il dolore addominale non è solo una sensazione spiacevole, ma un complesso processo neurofisiologico. Al momento dello spasmo, la muscolatura liscia dell’intestino si contrae bruscamente, provocando un dolore intenso. Ciò è dovuto a una violazione della regolazione nervosa del tono muscolare. Le principali cause di dolore sono

crampi addominali dovuti a stress o sovralimentazione;

intossicazione alimentare o assunzione di cibi difficilmente digeribili;

coliche addominali dovute all’aumento della produzione di gas;

processi infiammatori (ad esempio, gastrite o appendicite);

disturbi della cistifellea o del pancreas.

Il quadro clinico del dolore addominale è estremamente vario:

dolore locale in una determinata area dell’addome;

sensazione di crampi

sensazione di pressione e distensione;

disturbi della motilità intestinale;

flatulenza;

disturbi dispeptici, ecc.

Un’adeguata determinazione della causa è il primo passo verso un trattamento adeguato. Se il dolore persiste o è accompagnato da febbre, nausea o vomito, è necessario consultare immediatamente un medico.

Trattamento completo del dolore addominale

Il trattamento del dolore addominale prevede l’uso di diversi gruppi di farmaci. Il primo posto tra questi è occupato dai farmaci per i crampi addominali. No-Spa in Italia è un farmaco di nuova generazione molto popolare ed efficace. L’unicità di No-Spa Forte risiede nella sua capacità di

eliminare istantaneamente le contrazioni spastiche

bloccare i recettori del dolore

fornire un effetto prolungato fino a 6-8 ore.

Il farmaco ha un numero minimo di effetti collaterali ed è sicuro per l’uso da parte di adulti e bambini di età superiore ai 6 anni.

Il meccanismo d’azione di No-Spa Forte (drotaverina) si basa sull’effetto spasmolitico sulle cellule muscolari lisce, che consente un rapido ed efficace sollievo dal dolore.

Inoltre, a seconda della causa del dolore, possono essere prescritti i seguenti gruppi di farmaci

antiacidi per l’acidità di stomaco elevata

farmaci enzimatici per i problemi digestivi;

per il trattamento delle coliche addominali causate da gas, sono adatti i farmaci a base di simeticone “spegni schiuma”;

probiotici per il trattamento dei disturbi della microflora intestinale;

farmaci antivirali e antibatterici per le infezioni dell’apparato digerente.

I farmaci possono essere integrati con metodi casalinghi per alleviare il dolore:

tisane – le bevande a base di camomilla, menta o zenzero hanno un effetto calmante sul sistema digestivo;

dieta leggera – evitare cibi “pesanti”, sostituendoli con zuppe leggere o farina d’avena.

Per evitare il ripetersi dei sintomi dolorosi, seguite le seguenti regole

mangiare lentamente, masticando accuratamente il cibo;

evitare gli alimenti che provocano una maggiore formazione di gas (legumi, cavoli);

mantenere una buona igiene e una buona dieta.

Quando è necessario rivolgersi a un medico?

Se il dolore è acuto e dura per più di qualche ora o è accompagnato da altri sintomi (debolezza, sangue nelle feci, febbre), rivolgetevi immediatamente a un medico. Una visita tempestiva aiuterà a evitare complicazioni.

Il dolore addominale può avere varie cause, ma l’uso tempestivo di trattamenti efficaci, come i rimedi per il dolore addominale, aiuterà ad alleviare rapidamente la condizione. Prendetevi cura della vostra salute, seguite una dieta equilibrata e non dimenticate di consultare un medico quando necessario.