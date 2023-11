Come funzionano i corsi di estetista?

Il campo dell’estetica e del benessere offre oggi molte opportunità di lavoro. Per questo motivo, il mercato richiede una solida formazione a tutti coloro che aspirano a diventare estetista. Non basta solo avere una base teorica solida, ma è altrettanto importante acquisire esperienza pratica. Negli ultimi dieci anni, il numero di corsi di formazione per estetiste è cresciuto in modo significativo. Tuttavia, è fondamentale saper distinguere e selezionare quelli che veramente preparano e introducono nel mondo del lavoro.

Il percorso per diventare un estetista

L’estetista, insieme al parrucchiere, è un importante alleato per donne e uomini. Questa figura professionale aiuta le persone a sentirsi meglio nel proprio corpo, promuovendo così una maggiore autostima e a fare scelte che valorizzino la propria bellezza. Ma come si diventa un estetista? La risposta è semplice: come per tutte le professioni, è necessario seguire corsi specializzati. In questo caso, i corsi coprono una vasta gamma di competenze richieste dal mestiere, tra cui nail art, depilazione, filler, trucco e massaggi linfodrenanti vedi tutti i corsi su https://www.nicotraformazione.com/ .

Il ruolo dell’estetista

Un estetista professionale è, come suggerisce il nome, una figura altamente specializzata in grado di offrire servizi di alta qualità ai suoi clienti. Pertanto, è cruciale che possieda competenze ampie e sempre aggiornate. Il mondo dell’estetica è in continua evoluzione, ed è essenziale essere al passo con le ultime novità in termini di normative, prodotti, ricerche scientifiche e altro ancora.

Esistono due tipo di estetiste:

• estetista specializzata

• estetista qualificata

Nel primo caso basta seguire un corso di due anni organizzato e riconosciuto in maniera ufficiale. Si diventa estetista qualificata e quindi adatta a lavorare come dipendente, solo dopo aver superato un esame scritto e orale che attesta tutte le conoscenze sia sul lato anatomico che pratico-professionale.

Dopo aver ottenuto la certificazione, è possibile lavorare come estetista su tutto il territorio nazionale. Lo stesso percorso deve essere seguito dall’estetista specializzata, che dovrà però dedicare un anno in più agli studi. A differenza della lavoratrice qualificata, la specializzata può anche avviare la propria attività commerciale.

I corsi offerti dalle scuole di estetica

Le scuole di estetica riconosciute dalla regione hanno una durata minima di due anni. I corsi si suddividono in diverse ore di lezione annuali, a cui si aggiungono ore di tirocinio pratico per apprendere direttamente sul campo. La formazione è estremamente completa: una brava estetista deve possedere conoscenze non solo pratiche, ma anche teoriche. Non è sufficiente conoscere le procedure per una ceretta, è fondamentale comprendere le caratteristiche dell’epidermide e riconoscere le differenze tra le persone al fine di offrire consigli personalizzati ai clienti durante gli appuntamenti.

I corsi teorici riguardano una vasta gamma di materie, inclusi argomenti di cultura generale come italiano, inglese, matematica, informatica, attività motoria e religione. Inoltre, sj affrontano argomenti specifici legati al mondo dell’estetica, tra cui chimica, biologia, dermatologia, cosmetologia, igiene, anatomia ed educazione alimentare. Oltre a questi corsi, si dedica del tempo anche allo studio di materie estremamente utili per la tua futura carriera, come diritto, contabilità e sicurezza sul lavoro. Infine, si studia anche la parte pratica del lavoro di estetista, imparando a lavorare in diversi ambiti:

• corpo

• viso

• manicure estetica

• trucco base

• epilazione

• pedicure estetica

Tutte queste materie affronteranno ovviamente ogni singolo aspetto del lavoro dell’estetista. A partire dalla preparazione del lavoro in cabina, fino ai massaggi (uno dei servizi più richiesti dai clienti) e anche una delle cose più difficili da fare, soprattutto quando si parla di massaggi linfodrenanti o di massaggi olistici. Durante il corso di estetica si studieranno i trattamenti estetici completi per viso collo e decolleté, il make-up da sera e da giorno, ma anche il trucco da sposa.