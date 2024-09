Come scegliere lo scarico moto perfetto: consigli e fattori da considerare

Scegliere lo scarico moto ideale è fondamentale per migliorare le prestazioni, il sound e l’estetica della propria due ruote. Con molte opzioni disponibili, è essenziale valutare attentamente i vari fattori prima dell’acquisto.

In questo articolo analizzeremo i diversi aspetti da considerare prima di fare la scelta relativa agli scarichi moto delle migliori marche proposti da Motosound, leader nel settore dal 2006.

Perché cambiare lo scarico della tua moto?

Cambiare lo scarico della moto non è solo una questione estetica. Tra i principali vantaggi di installare uno scarico aftermarket si trova il miglioramento del sound. Un nuovo scarico può donare un suono più aggressivo e personalizzato alla moto, rendendola unica.

Inoltre, uno scarico aftermarket può contribuire a una significativa riduzione del peso complessivo della moto. Teniamo presente anche che i modelli di scarichi originali sono spesso realizzati con materiali pesanti che possono influire sulle prestazioni:ed ecco perchè sostituirli con componenti più leggeri può migliorare l’agilità e la maneggevolezza.

Infine, l’aspetto estetico è un altro fattore determinante. Gli scarichi aftermarket sono disponibili in una vasta gamma di design e finiture, permettendo di personalizzare l’aspetto della moto secondo i propri gusti.

Questo vuol dire che optare per uno scarico che si abbina allo stile della moto può trasformarla completamente, conferendole un aspetto più aggressivo e sportivo, come quelle che vengono ammirate dagli sportivi nei circuiti più famosi al mondo.

Tipi di scarichi moto: quale scegliere?

Esistono diversi tipi di scarichi moto disponibili sul mercato, ognuno con caratteristiche specifiche in termini di prestazioni, sound e compatibilità con le normative vigenti. La scelta del tipo di scarico giusto dipende dalle esigenze e dalle preferenze personali del motociclista.

Gli scarichi slip-on sono tra i più popolari. Si tratta di componenti che sostituiscono solo il terminale del sistema di scarico originale, mantenendo intatta la parte anteriore dell’impianto. Questo tipo di scarico offre un buon equilibrio tra miglioramento del sound e facilità di installazione, spesso senza richiedere modifiche al sistema originale.

Gli scarichi completi, invece, sostituiscono l’intero impianto di scarico, dal collettore fino al terminale. Questo tipo di scarico è ideale per chi cerca un miglioramento significativo delle prestazioni, poiché consente un’ottimizzazione completa del flusso dei gas di scarico. Tuttavia, l’installazione è più complessa e richiede un investimento maggiore.

Gli scarichi omologati rispettano le normative europee in materia di emissioni sonore e inquinamento, rendendoli legali per l’uso su strada. Gli scarichi racing, al contrario, sono progettati per l’uso in pista e non sono omologati per la circolazione su strada pubblica, poiché offrono prestazioni elevate a scapito della conformità alle normative.

Infine, ci sono gli scarichi sportivi che rappresentano un compromesso tra i modelli omologati e quelli racing, offrendo un sound più aggressivo e un miglioramento delle prestazioni senza eccedere nei limiti di legge.

Materiali degli scarichi moto: pro e contro

La scelta del materiale è un altro aspetto fondamentale quando si deve decidere come scegliere lo scarico moto perfetto. I materiali più comuni per gli scarichi moto sono l’acciaio inox, il titanio e il carbonio, ognuno con pro e contro.

L’acciaio inox è il materiale più diffuso per gli scarichi aftermarket grazie alla sua resistenza e durabilità. È in grado di resistere alla corrosione e alle alte temperature, rendendolo ideale per l’uso quotidiano. Tuttavia, il peso è un punto a sfavore rispetto ad altri materiali più leggeri.

Il titanio è conosciuto per essere estremamente leggero e resistente. Questo materiale offre un’ottima resistenza al calore e alla corrosione, il che lo rende perfetto per chi cerca prestazioni elevate. Tuttavia, il costo del titanio è significativamente più alto rispetto all’acciaio inox.

Il carbonio è apprezzato per il suo look sportivo e per la sua estrema leggerezza. Anche se è meno resistente agli urti rispetto all’acciaio inox e al titanio, offre un’estetica ineguagliabile e un sound più cupo.

Tuttavia, il carbonio può essere più vulnerabile a usura e danni nel tempo

Omologazione e normative sugli scarichi moto

Quando si decide come scegliere lo scarico moto, è fondamentale considerare le normative vigenti. In Italia e in Europa, gli scarichi omologati devono rispettare specifici standard in termini di emissioni sonore e inquinamento. Questi scarichi sono contrassegnati da un codice di omologazione, che certifica la loro conformità alle leggi.

Gli scarichi non omologati, se utilizzati su strada, possono comportare sanzioni, inclusa la multa e la revisione obbligatoria del veicolo. Questi scarichi sono generalmente destinati all’uso in pista, dove le restrizioni sulle emissioni sono meno rigorose. È essenziale verificare che lo scarico scelto sia omologato per l’uso stradale, se si desidera evitare problemi legali.

I migliori marchi di scarichi moto

Nel mercato degli scarichi moto, alcuni marchi si distinguono per qualità e innovazione. Per esempio Akrapovič è noto per i suoi scarichi in titanio e carbonio, offrendo prodotti di alta gamma.

Termignoni e Arrow sono altri due brand rinomati, apprezzati per la qualità costruttiva e le prestazioni dei loro scarichi.LeoVince completa la lista dei marchi più popolari, offrendo una vasta gamma di opzioni per tutte le esigenze.

Tutti questi marchi sono disponibili presso Motosound, azienda leader nel settore degli scarichi moto sportive da circa due decenni.