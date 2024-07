Cosa significa prodotti cosmetici naturali al 100%

Il binomiobellezza e natura è sempre stato particolarmente amato e apprezzato: per questo le aziende e i brand di cosmetica skincare più innovativi e lungimiranti, come ad esempio Eco Bio Boutique , hanno scelto di puntare sulla green beauty, creando prodotti cosmetici naturali, biologici e vegan che portano la cura di sé verso un’autenticità profonda e assolutamente efficace.

Si tratta di prodotti viso e corpo sviluppati con formule delicate, mirate e ad alta concentrazione di principi attivi (almeno al 90% naturali) e senza sintesi chimica, per garantire risultati sfruttando le naturali proprietà della pianta da cui provengono.

I vantaggi dei cosmetici naturali al 100%

I cosmetici naturali sono prima di tutto prodotti che non risultano dannosi sulla pelle. Questo perché la loro formulazione esclude sostanze nocive per l’organismo, come parabeni, alcool, sodio laurilsolfato, oli essenziali sensibilizzanti, tensioattivi e OGM. Si tratta quindi di prodotti biologici e clean, altamente performanti, sicuri, certificati e approvati dalla scienza.

Si tratta inoltre di cosmetici sostenibili e facilmente compostabili, sviluppati con materie prime attente all’ambiente e creati ottimizzando gli sprechi e l’uso delle risorse e sfruttando l’energia rinnovabile, in modo da abbassare le emissioni di CO2. Anche il packaging è green e fatto con imballaggi riutilizzabili, riciclabili al 100% e biodegradabili.

Infine, i cosmetici naturali si contraddistinguono anche per essere cruelty free (questo significa che nella loro produzione non si ricorre al maltrattamento degli animali) e per promuovere la Blue Beauty. Essa è la pratica che protegge l’ecosistema marino non utilizzando componenti che derivano dagli oceani.

Come riconoscere i cosmetici naturali al 100%

Quella della green beauty negli ultimi anni è diventata una vera e propria moda, che spesso rischia di confondere. Se si vuole evitare di sbagliare e di utilizzare prodotti che non sono 100% naturali, è importante imparare a riconoscerli. Per farlo, è sufficiente imparare a leggere l‘INCI(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients): si tratta della lista degli ingredienti obbligatoriamente riportata sulle etichette dei cosmetici, in cui è possibile rintracciare istantaneamente le sostanze di sintesi presenti. Un altro modo per identificare i cosmetici naturali è ricercare sulla confezione il marchio dell’ente certificatore.

Differenze tra cosmetici naturali e biologici

Anche se spesso vengono confusi tra loro, cosmetici naturali e biologici non sono la stessa cosa. La differenza è molto semplice: i cosmetici bio rientrano tra quelli naturali (sono formulati con principi attivi di origine vegetale e non contengono ingredienti di derivazione chimica), ma contengono anche estratti vegetali provenienti da piante coltivate in agricoltura biologica certificata.

Hanno inoltre alcune caratteristiche obbligatorie utili a riconoscerli, tra cui contenere un minimo del 95% di ingredienti biologici su un totale di soli ingredienti naturali in forma pura provenienti da agricoltura biologica, avere rigorosamente un massimo del 5% di additivi per legare i diversi ingredienti e prevenire le infezioni e il packaging deve essere prodotto con materiali green approvati da specifici enti di controllo. Inoltre, le materie prime con cui sono formulati i cosmetici bio devono essere estratte con metodi non inquinanti.