Dall’industria alla casa, SENEC amplia il modello dell’energia integrata

L’energia è diventata una delle principali leve di competitività per il tessuto produttivo. La volatilità dei prezzi, la crescente attenzione ai parametri ESG e la necessità di rafforzare la resilienza operativa stanno spingendo un numero sempre maggiore di aziende a investire in soluzioni capaci di ridurre la dipendenza dalla rete e rendere più prevedibili i costi nel medio-lungo periodo. In questo scenario, il fotovoltaico si conferma una delle risposte più efficaci, grazie alla capacità di coniugare risparmio, sostenibilità e maggiore autonomia energetica.

È proprio a partire da queste esigenze che si sviluppa il modello SENEC, realtà fondata nel 2009 a Lipsia, in Germania, e oggi parte del Gruppo EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), tra i principali operatori energetici europei. Dal 2017 il brand presidia anche il mercato italiano con sedi a Milano e Bari e oltre cento professionisti impegnati nello sviluppo di soluzioni per privati e imprese.

Il fotovoltaico industriale come leva competitiva

All’interno della proposta SENEC, il comparto industriale rappresenta oggi una delle aree più strategiche. L’azienda ha costruito un portafoglio di soluzioni pensate per adattarsi a modelli patrimoniali, operativi e finanziari differenti, così da accompagnare le imprese lungo un percorso di riduzione dei costi energetici coerente con i propri obiettivi di business.

Tra le formule disponibili rientra l’impianto fotovoltaico industriale chiavi in mano, che affida a SENEC l’intero ciclo progettuale: analisi preliminare, simulazione del risparmio, progettazione tecnica, installazione, collaudo, gestione e manutenzione. A questa si affianca il noleggio operativo, opzione che consente di utilizzare l’impianto attraverso un canone fisso periodico senza sostenere l’investimento iniziale, mantenendo la possibilità di riscatto finale.

Accanto a queste soluzioni si collocano i Corporate Power Purchase Agreement (PPA), formule attraverso cui l’impresa mette a disposizione una superficie idonea all’installazione dell’impianto, realizzato a spese del produttore energetico, acquistando poi l’energia pulita generata a un prezzo fisso per 10 o 20 anni.

A completare la proposta per il tessuto produttivo si inseriscono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), configurazioni collaborative che consentono a imprese, cittadini ed enti di condividere energia prodotta localmente, generando benefici economici aggiuntivi e contribuendo a un utilizzo più sostenibile della rete.

La capacità di integrare competenze tecniche, finanziarie, legali e amministrative in un unico interlocutore consente inoltre al brand di analizzare in modo completo tutte le variabili che incidono sulla redditività dei progetti: consumi, sistemi di accumulo, opportunità di incentivazione, logiche di autoconsumo condiviso e valorizzazione dell’energia in eccesso.

Il segmento domestico e il ruolo della fornitura

La stessa logica di integrazione si ritrova anche nel segmento domestico, dove SENEC ha sviluppato un ecosistema di prodotti e servizi pensati per massimizzare l’autosufficienza energetica, ridurre i costi in bolletta e accompagnare le famiglie verso modelli di consumo più sostenibili.

L’offerta, in particolare, comprende impianti fotovoltaici progettati per ottimizzare la resa energetica e integrarsi in modo armonioso con l’estetica delle abitazioni moderne, insieme ai sistemi di accumulo intelligenti SENEC.Home, che consentono di utilizzare l’energia solare anche nelle ore serali, nei momenti di maggiore consumo e di spingere l’autosufficienza fino al 90%, riducendo in modo significativo la dipendenza dalla rete.

A rafforzare l’ecosistema intervengono poi i pannelli bifacciali SENEC.Solar, progettati per garantire prestazioni elevate anche in condizioni di irraggiamento non ottimali, le soluzioni di ricarica SENEC.Wallbox dedicate alla mobilità elettrica e la linea di kit per micro e mini fotovoltaico SENEC.Easy, studiata per rendere questa tecnologia accessibile anche in spazi ridotti come balconi, pensiline e contesti condominiali, ampliando le possibilità di accesso all’autoproduzione anche in assenza di un tetto tradizionale.

Un modello energetico integrato tra casa e impresa

A completare il presidio dell’intera filiera interviene SENEC.Cloud, il servizio di fornitura elettrica 100% green con formule pensate per adattarsi alle esigenze di clienti domestici e aziende in bassa tensione.

L’offerta si articola nelle soluzioni Fix, dedicate a chi desidera costi certi e pianificabili attraverso pacchetti a prezzo fisso, e Dynamic, proposta in doppia declinazione Home e C&I, così da integrare la produzione fotovoltaica con una gestione più flessibile e indicizzata al mercato.

La convergenza tra soluzioni industriali, segmento residenziale e servizi di fornitura consente così a SENEC di sviluppare un modello energetico realmente integrato, capace di accompagnare imprese e famiglie verso una gestione sempre più autonoma, sostenibile e orientata al controllo intelligente dei consumi.