Molti imprenditori italiani si avvicinano a Google Ads con grandi aspettative e tornano indietro con conti in rosso. Non è colpa della piattaforma: è colpa di come viene usata, e di chi viene scelto per gestirla. Lo spiega bene Luigi Virginio, consulente Google Ads con certificazione Google Partner e oltre dodici anni di esperienza nella gestione di campagne per PMI, e-commerce e attività locali in Italia.

In questo articolo raccogliamo i punti essenziali per orientarsi: quanto budget serve davvero, come scegliere tra agenzia e freelance, e le domande da fare prima di firmare qualsiasi accordo.

Perché molte PMI italiane bruciano il budget su Google Ads

Il problema più comune non è Google Ads in sé. È il modo in cui viene utilizzato.

Una PMI tipo lancia una campagna seguendo la procedura guidata di Google, imposta un budget di 10 euro al giorno, seleziona keyword troppo generiche, e si aspetta che il telefono squilli. Dopo tre settimane ha speso 200 euro, ottenuto qualche clic e zero contatti. Conclusione: “Google Ads non funziona per me”.

Il problema? Non era Google Ads a non funzionare. Era la strategia, o meglio, l’assenza di una strategia.

Google Ads è un sistema a pagamento per clic che opera su aste in tempo reale. Ogni volta che qualcuno cerca una parola chiave correlata a un’attività, Google valuta istantaneamente decine di fattori: l’offerta economica, la qualità dell’annuncio, la pertinenza della landing page. Chi ottimizza questi fattori, vince l’asta a meno. Chi lascia le impostazioni di default, brucia budget su clic che non si convertono mai.

Secondo Luigi Virginio, che analizza regolarmente account Google Ads in fase di audit, la maggior parte dei budget sprecati ha tre cause ricorrenti:

Keyword troppo generiche che attraggono traffico non qualificato

che attraggono traffico non qualificato Assenza di keyword negative che permettono agli annunci di comparire per ricerche completamente irrilevanti

che permettono agli annunci di comparire per ricerche completamente irrilevanti Tracciamento delle conversioni assente o configurato in modo sbagliato

Quest’ultimo errore è il più insidioso: significa prendere decisioni strategiche su dati falsi. Combinati, questi tre problemi possono divorare il 60-70% di un budget mensile senza generare un singolo contatto valido.

Agenzia, freelance o fai-da-te? Il dilemma che tutti affrontano

La scelta del partner è la decisione che determina l’esito dell’intera esperienza con Google Ads, molto più del budget investito.

Il fai-da-te: quando ha senso e quando no

La gestione autonoma è tecnicamente accessibile.

Google ha abbassato enormemente le barriere d’ingresso: si può creare un account, attivare una campagna Smart e iniziare a comparire nelle ricerche in meno di un’ora. Il problema è che le campagne “intelligenti” di Google sono ottimizzate per spendere, non per convertire.

L’algoritmo impara dai dati, ma senza un professionista che interpreti quei dati e intervenga, impara le cose sbagliate. Il fai-da-te ha senso solo con tempo reale da dedicarci e una predisposizione genuina a studiare la piattaforma in profondità.

L’agenzia: struttura a quale prezzo?

Un’agenzia offre struttura organizzativa, un team multidisciplinare e processi codificati. Il rischio concreto, però, è che l’account venga gestito quotidianamente da una figura junior, mentre il senior viene presentato solo in fase di vendita.

Le agenzie esprimono il loro valore migliore con budget superiori ai 3.000-5.000 euro mensili e campagne complesse. Per una PMI con 500-1.500 euro di budget mensile, il costo della struttura organizzativa è spesso eccessivo rispetto al servizio effettivamente ricevuto.

Il consulente freelance specializzato

Per la maggior parte delle PMI italiane, un consulente freelance specializzato esclusivamente in Google Ads rappresenta il punto di equilibrio ottimale.

Si ha accesso diretto alla persona che gestisce le campagne, tempi di risposta rapidi e tariffe più contenute rispetto a un’agenzia strutturata. Il rischio è scegliere un generalista che fa “un po’ di tutto”, Google Ads, SEO, social media, siti web, senza essere davvero esperto in nessuno dei tre ambiti.

La raccomandazione di Luigi Virginio è sempre la stessa: qualunque sia la scelta, verificare che il professionista sia Google Partner certificato e che possa mostrare case study reali con numeri di business — costo per lead, ROAS, conversioni — non solo screenshot di dashboard con picchi di traffico.

Quanto budget serve davvero per partire?

Questa è la domanda più frequente e quella che riceve le risposte più vaghe. Proviamo a essere precisi.

Per le attività locali — studi professionali, negozi fisici, artigiani, ristoranti, agenzie immobiliari, un budget di 300-500 euro al mese può già generare risultati concreti. La condizione necessaria è concentrarlo su keyword ad alta intenzione di acquisto e circoscrivere la distribuzione geografica all’area di riferimento. Non ha senso coprire tutta Italia se il bacino d’utenza reale è la propria città e provincia.

Per gli e-commerce la soglia minima efficace si alza sensibilmente. Sotto i 1.000 euro mensili di budget pubblicitario è difficile raccogliere abbastanza dati per ottimizzare le campagne Shopping o Performance Max, specialmente con cataloghi ampi. La strategia più efficace in questo caso è partire con una selezione ristretta dei prodotti a margine più alto, raccogliere dati di conversione reali, e scalare progressivamente quando i numeri confermano che la struttura funziona.

C’è un terzo elemento che spesso viene ignorato nel calcolo iniziale: il costo di gestione professionale.

Il budget trasferito a Google per gli annunci è completamente separato dall’onorario del consulente. Una gestione professionale per una piccola campagna locale parte da 150-200 euro mensili. Per un e-commerce con campagne Shopping attive, raramente scende sotto i 350-500 euro mensili. Questi costi vanno inseriti nel calcolo del ritorno sull’investimento fin dall’inizio.

È Luigi Virginio stesso a dare un avvertimento che non tutti i consulenti hanno il coraggio di fare: se il settore ha costi per clic strutturalmente alti (legale, finanziario, assicurativo, medicale specialistico), o se i margini di prodotto sono molto bassi, Google Ads potrebbe non essere economicamente sostenibile con budget contenuti.

Meglio saperlo durante la fase di analisi iniziale, non dopo sei mesi di campagne. Sul suo sito luigivirginio.com dedica un’intera sezione a questo tipo di valutazione preventiva.

Come riconoscere un consulente Google Ads affidabile: 5 domande da fare

Gli imprenditori che prendono le decisioni migliori sono quelli che fanno le domande giuste.

Luigi Virginio, consulente Google Ads con base a Milano, ne ha identificate cinque che considera irrinunciabili prima di affidare le proprie campagne a qualsiasi professionista.

“Sei specializzato solo in Google Ads o gestisci anche altro?” La specializzazione conta più di quanto si pensi. Un professionista che si occupa esclusivamente di Google Ads ha necessariamente più profondità di chi gestisce contemporaneamente Facebook, TikTok, SEO e siti web. La piattaforma cambia continuamente e tenersi aggiornati richiede focus totale. “Puoi mostrarmi case study con numeri di business reali?” Non screenshot di dashboard con curve in salita. Numeri concreti: costo per lead, ROAS, tasso di conversione prima e dopo l’intervento, e in quale settore. Un consulente serio ha questi dati e non ha paura di condividerli in forma anonima. Se la risposta è vaga o viene elusa, è un segnale da non ignorare. “Come misuri le conversioni? Cosa conta come risultato?” Il tracciamento delle conversioni è il fondamento su cui si costruisce tutto il resto. Se un consulente non sa spiegare con chiarezza come configura il tracciamento in Google Ads, Google Analytics 4 e Google Tag Manager, c’è un problema serio. Una campagna tecnicamente impeccabile può ottimizzare verso obiettivi sbagliati, e non lo si noterebbe mai guardando solo le metriche di superficie. “In quanto tempo vedrò i primi risultati?” La risposta onesta dipende dal settore e dallo stato iniziale dell’account. Una campagna di ricerca locale ben strutturata può iniziare a portare contatti in 2-4 settimane. Un e-commerce che parte da zero ha bisogno di 2-3 mesi prima che l’algoritmo di Smart Bidding abbia dati sufficienti per ottimizzarsi. Diffidare di chi promette risultati immediati e garantiti. “Cosa succede se dopo tre mesi i risultati non sono quelli attesi?” Non si tratta di ottenere garanzie impossibili. Si tratta di capire come il consulente gestisce le aspettative e le fasi difficili. Un professionista serio sa cosa monitora, quando cambia strategia, e quando è il caso di essere onesti sul fatto che quel canale non è adatto a quella specifica attività in quella fase.

Cosa aspettarsi dopo i primi 3 mesi di campagna

I primi tre mesi di una campagna Google Ads sono una fase di apprendimento strutturato, non di ottimizzazione a regime.

Mese 1 — Costruire: struttura delle campagne, keyword research, scrittura degli annunci, configurazione del tracciamento.

struttura delle campagne, keyword research, scrittura degli annunci, configurazione del tracciamento. Mese 2 — Osservare: l’algoritmo raccoglie dati, emergono i pattern su quali keyword portano traffico qualificato e quali no.

l’algoritmo raccoglie dati, emergono i pattern su quali keyword portano traffico qualificato e quali no. Mese 3 — Agire: si escludono le ricerche irrilevanti con keyword negative mirate, si alzano le offerte sulle keyword che convertono, si testano varianti degli annunci con performance peggiori.

Solo a partire dal quarto-sesto mese una campagna ben gestita raggiunge la sua velocità di crociera, con dati sufficientemente stabili per prendere decisioni sulla scalabilità.

Chi abbandona dopo 30-60 giorni dicendo “non funziona” quasi sempre ha smesso troppo presto. In molti casi, però, il vero problema è che le aspettative non erano state allineate correttamente al momento del briefing iniziale.

L’approccio che Luigi Virginio descrive come fondamentale è chiaro: tracciamento configurato prima di qualsiasi campagna, budget concentrato su poche keyword ad alta intenzione di acquisto, esclusione delle ricerche irrilevanti fin dalla prima settimana.

E, soprattutto, la disponibilità a dire no quando il progetto non ha i numeri per funzionare. “Preferisco rinunciare a un incarico che prenderne uno destinato a non portare risultati”, è la posizione del consulente Google Ads milanese. Una posizione rara nel settore, ma che vale la pena cercare quando si valuta a chi affidare le proprie campagne.

Domande frequenti su Google Ads per le PMI

Quanto costa affidarsi a un consulente Google Ads?

La gestione professionale di campagne locali parte tipicamente da 150 euro mensili per piccole attività. Per gli e-commerce la gestione parte da 350 euro mensili. A questo va aggiunto il budget pubblicitario che viene addebitato direttamente da Google. Il costo totale per una PMI locale nei primi mesi si attesta generalmente tra 500 e 1.000 euro mensili, budget ads incluso.

Google Ads funziona anche con un budget piccolo?

Sì, con aspettative realistiche e una strategia mirata. Per attività locali con un target geografico ben definito, 300-500 euro mensili di budget pubblicitario possono generare contatti concreti. Per gli e-commerce la soglia minima efficace è più alta: sotto i 1.000 euro mensili è difficile raccogliere dati sufficienti per ottimizzare le campagne. La soluzione in questo caso è partire con un catalogo ristretto di prodotti ad alto margine.

In quanto tempo Google Ads comincia a portare risultati?

Una campagna di ricerca locale strutturata correttamente inizia a portare contatti in 2-4 settimane. Per gli e-commerce, servono generalmente 2-3 mesi prima che l’algoritmo di Smart Bidding si ottimizzi sui dati reali. I risultati stabili e scalabili arrivano tra il quarto e il sesto mese di gestione continuativa.

Come faccio a sapere se il mio consulente sta lavorando bene?

Hai diritto ad accesso diretto al tuo account Google Ads in qualsiasi momento — questa è una condizione non negoziabile. Un consulente serio ti invia report mensili con le metriche che contano per il tuo business: costo per lead o per vendita, ROAS, numero di conversioni reali. Se il report che ricevi è pieno di grafici di impression e clic ma non ti dice quanto ti sta costando acquisire un cliente, il problema non è tuo: è compito del consulente rendere comprensibili i dati e collegarli al tuo business.