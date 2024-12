Jackpot e psicologia: come l’effetto di un premio sostanzioso influisce sul nostro comportamento

Quali sono i fattori psicologici che si innescano nella mente quando abbiamo la possibilità di vincere un jackpot? L’inserimento di un premio extra nelle principali forme di intrattenimento online come slot machine o giochi da casinò, attinge a meccanismi cognitivi ed emotivi che influenzano il comportamento e la capacità decisionale dei giocatori. Non si tratta quindi solo di una leva che spinge i giocatori a utilizzare con più frequenza le piattaforme di gioco online, ma di un elemento che influisce sulla ripetitività di tentare la fortuna da parte del giocatore e sul modo in cui vive le sfide dei giochi online.

Ma il jackpot non è una normale vincita. Questo perché quando si gioca con un premio sostanzioso, l’aspetto ludico viene permeato dal pensiero del “life changing”. Il concetto di ribaltamento del proprio status economico fa così salire ulteriormente le aspettative legate alla vincita e allo stesso tempo alimenta sia il sentimento di speranza che la perdita di controllo. In questo articolo analizzeremo in maniera più approfondita cosa succede nella mente di chi si confronta con un gioco in cui è presente un jackpot e andremo a fornire alcuni consigli su come scegliere delle piattaforme di gioco affidabili.

La fase iniziale: i sentimenti di speranza e ottimismo

La sensazione iniziale che pervade la mente di chi sceglie di giocare a un gioco virtuale in cui è presente un jackpot è quella del “sogno ad occhi aperti”. Il giocatore che sceglie di avventurarsi in un gioco in cui è possibile vincere una grande somma è mosso da speranza e ottimismo. Questi sentimenti stimolano la sua immaginazione e lo portano a visualizzare come potrebbe diventare la sua vita in caso dovesse ottenere la vincita. Inizialmente, nella sua mente, si generano emozioni positive che però in maniera latente sono anche influenzate dalla possibilità di poter ottenere un cambiamento nella vita.

Ecco allora che si crea un ulteriore collegamento nella mente di chi gioca. Il jackpot comincia a essere percepito come una via di fuga da una situazione economica difficile oppure come una soluzione per ottenere finalmente il cambiamento che da tempo si aspettava nella vita. Da questo momento la mente umana non si concentra più sulla possibilità di perdere denaro ma principalmente su quella di un guadagno improvviso e radicale.

La cognizione delle probabilità e la distorsione del rischio

La tendenza del giocatore quindi è quella di sovrastimare le probabilità effettive di poter raggiungere il premio ambito. Le azioni del giocatore sono volte a voler “battere” i vincoli delle possibilità effettive di vincita effettuando dei tentativi ancora più determinati. Si tratta quindi di una distorsione delle probabilità che è spesso accompagnata anche da un’illusione di controllo.

In alcuni giochi, i giocatori potrebbero sviluppare la sensazione di poter influenzare in qualche modo l’esito della partita (ad esempio, scegliendo determinati numeri o combinazioni), anche se la probabilità di vincita in realtà rimane fissa. Questo fenomeno è noto come “illusione di controllo” e spinge i partecipanti a credere di avere più possibilità di vincere di quanto non sia effettivamente vero.

I piccoli premi vinti durante una partita poi contribuiscono ad alimentare la speranza di arrivare al premio più sostanzioso. Queste ricompense intermittenti mantengono alta l’attenzione del giocatore facendolo sentire gratificato e coinvolto. La distanza che separa il giocatore dalla vittoria più sostanziosa nella sua mente si riduce sempre di più e lo motiva a continuare.

I tratti più comuni del comportamento di gioco in presenza di un jackpot

Nel comportamento dei giocatori che interagiscono con un gioco in cui è presente un jackpot sono stati rilevati altri comportamenti comuni caratterizzati da:

Adrenalina: l’attività ludica in generale crea nell’essere umano un alzamento dei livelli di adrenalina e di dopamina. In particolare la mente è stimolata dalla percezione di piacere che si può provare nell’ottenimento di una ricompensa come nel caso dei giochi virtuali. La carica emotiva è poi alimentata dal pensiero che la vittoria del jackpot possa essere vicina.

FOMO: con l’acronimo FOMO, ovvero Fear of Missing Out, si intende la paura del giocatore di perdere l’occasione, quel momento che avrebbe potuto rivelarsi vincente, che non è stato sfruttato e in più non ritornerà. Ecco allora che ad affacciarsi a questo scenario c’è anche la sensazione di urgenza che spinge il giocatore a non perdere nemmeno un’occasione di mettersi alla prova.

Eccessiva fiducia: alcuni giocatori possono sviluppare una convinzione irrealistica di avere abilità speciali nell’indovinare quando il jackpot sta per essere vinto. Questo fenomeno può essere legato all’effetto di “illusione di superiorità”, per la quale il giocatore crede di essere più capace rispetto ad altri, anche se le probabilità tra tutti i partecipanti rimangono sempre le stesse.

Le sensazioni che si provano durante una partita ai giochi virtuali vanno quindi sempre analizzate ed è necessario mantenere il focus costantemente attivo sulla funzione primaria del gioco: il divertimento. Da non sottovalutare poi è la scelta della piattaforma online sulla quale si sceglie di trascorrere il proprio tempo per assicurarsi una sessione di gioco sicura e trasparente.

Come scegliere una piattaforma di gioco online affidabile e sicura

Oltre a tenere sotto controllo le proprie azioni durante le sfide ai giochi virtuali, è fondamentale anche scegliere una piattaforma in cui poter effettuare delle sessioni di gioco completamente sicure. Il giocatore deve prima di tutto essere tutelato nella gestione del proprio bankroll e nella comunicazione trasparente di regolamenti e dinamiche che riguardano il funzionamento dei giochi virtuali. Ecco alcuni consigli per valutare l’affidabilità di una piattaforma:

Concessionario ADM: in Italia, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), è l’istituzione che fa da garante per assicurare ai giocatori l’applicazione delle giuste norme sulla sicurezza del gioco online. Prima di affidarsi a una piattaforma è quindi necessario verificare che sia un’azienda concessionario ADM.

Chiarezza sul jackpot: al momento della scelta di un gioco virtuale come ad esempio di una slot online con jackpot, è necessario verificare che il valore del premio sia ben dichiarato prima di poter iniziare a giocare in maniera effettiva. Il giocatore deve essere consapevole del premio che potrebbe ottenere tramite il suo bankroll.

Regolamento trasparente: ogni gioco virtuale deve avere una sezione in cui non solo viene presentato il regolamento del gioco ma vengono anche spiegate tutte le casistiche di vincita possibili, oltre alle combinazioni che si possono presentare sui rulli, il valore e le tipologie di simboli. Se è presente un jackpot dovranno essere specificate anche le modalità di riscatto del premio.

Membership, chiarezza e regolamento sui jackpot

Membership: per comprendere se la tutela dei giocatori sia realmente uno dei valori della piattaforma sulla quale si sta giocando si possono verificare le membership in atto in quel momento. Alcune associazioni riconosciute al livello mondiale, come ad esempio la Global Gambling Guidance Group (G4), rilasciano una certificazione solo ai bookmaker che garantiscono un ambiente di gioco che presenta dei meccanismi che minimizzano l’impatto del gioco d’azzardo sull’individuo. In poche parole si tratta di precauzioni che riducono drasticamente la possibilità di creare una dipendenza al gioco d’azzardo nei giocatori.

Meccanismi inibitori del gioco: non tutte le piattaforme di giochi virtuali prevedono dei meccanismi che inibiscono o limitano la partecipazione dei giocatori alle forme ludiche che prevedono un bankroll. Molte offrono la possibilità di autoescludersi dal gioco online per un determinato periodo di tempo bloccando temporaneamente il proprio account oppure di impostare dei limiti di spesa giornaliera che una volta raggiunti non possono essere ripristinati fino al giorno seguente. Altre presentano dei test di autovalutazione iniziali che aiutano i giocatori a considerare la possibilità che il loro gioco sia ritenuto problematico. Inoltre molti bookmaker sono diventati attivamente parte della risoluzione del problema delle dipendenze fornendo ai giocatori numeri utili a cui rivolgersi nel caso si sospetti di aver sviluppato una dipendenza da gioco d’azzardo.

Giocare in maniera consapevole è quindi fondamentale per tutelare se stessi sia da un punto di vista psicologico che di gestione dell’esperienza di gioco. Evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli è l’obiettivo principale da perseguire per godere dell’aspetto ludico e divertente dei giochi offerti dalle piattaforme di gioco virtuale.

Fonti:

Neurobiology of Gambling Behaviors di Marc N Potenza

Behavioral Economics and Gambling: A New Paradigm For Approaching Harm-minimization di Sally M. Gainsbury, Juliette Tobias-Webb and Robert Slonim