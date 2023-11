Perché richiedere una valutazione immobiliare

La valutazione immobiliare consente di conoscere il valore di un immobile di proprietà, ma anche di uno che si sta per acquistare.

Il valore medio di case e appartamenti è costantemente soggetto alle oscillazioni del mercato immobiliare , le quali sono determinate, oltre che dalla domanda e dall’offerta, anche da fattori economici, politiche governative, tassi d’interesse e via dicendo. In più, nella definizione del costo di un immobile entrano in gioco altri fattori, sia generici, come le caratteristiche del luogo in cui si trova, la metratura e il numero di locali, che specifici, come ad esempio l’anno di costruzione, gli interventi di restauro e l’esposizione.

Per questo motivo, sebbene il calcolo del valore di una casa a partire da quello medio al metro quadro, individuato, in un determinato momento temporale, dal mercato, può fornire una prima indicazione, per conoscere il valore reale è necessario ricorrere alla valutazione immobiliare.

Che cos’è la valutazione immobiliare e come ottenerla

La valutazione immobiliare consiste nella definizione del valore di un immobile a partire da un vasto numero di fattori. Tra questi rientrano la tipologia, la dimensione e il numero di locali dell’immobile, la presenza di spazi aperti, come giardini o balconi, nonché di garage e parcheggi, la disposizione delle stanze e il luogo in cui si trova. Quest’ultimo risulta fondamentale in quanto consente di determinare la presenza di servizi e di mezzi di trasporto nelle vicinanze, il livello di sicurezza del quartiere, la qualità dell’aria e via dicendo.

Chi desidera ottenere una valutazione di una proprietà può sfruttare, in un primo momento, le piattaforme online, messe gratuitamente a disposizione da agenzie specializzate e basate su complicati algoritmi e sull’intelligenza artificiale. Per affinare il risultato, poi, è possibile, in un secondo momento, fissare un appuntamento con un esperto immobiliare, il quale effettuerà un sopralluogo per individuare ulteriori fattori in grado di influire sul prezzo di mercato della proprietà.

Valutazione immobiliare: perché richiederla

I motivi che possono spingere a richiedere una valutazione immobiliare sono numerosi ed estremamente vari. In particolare, risulta non solo utile, ma addirittura fondamentale, nei seguenti casi:

vendere una casa, un appartamento o altro tipo di immobile al giusto prezzo : richiedere una valutazione immobiliare permette di conoscere il reale prezzo di mercato e, di conseguenza, aiuta a vendere la proprietà a un prezzo equo, evitando di rimetterci e, al contempo, consentendo di trovare in tempi più rapidi un acquirente che possa essere davvero interessato;

: richiedere una valutazione immobiliare permette di conoscere il reale prezzo di mercato e, di conseguenza, aiuta a vendere la proprietà a un prezzo equo, evitando di rimetterci e, al contempo, consentendo di trovare in tempi più rapidi un acquirente che possa essere davvero interessato; individuare il momento migliore per mettere in vendita la proprietà : il valore degli immobili è influenzato dalle oscillazioni del mercato immobiliare. Per questo motivo, richiedere valutazioni periodiche, ad esempio attivando la specifica funzione offerta dai valutatori online, può aiutare a individuare il momento migliore per effettuare la vendita;

: il valore degli immobili è influenzato dalle oscillazioni del mercato immobiliare. Per questo motivo, richiedere valutazioni periodiche, ad esempio attivando la specifica funzione offerta dai valutatori online, può aiutare a individuare il momento migliore per effettuare la vendita; decidere se vendere o affittare : nel momento in cui si conosce il valore della propria casa, si può anche decidere, in modo più consapevole, se venderla o affittarla;

: nel momento in cui si conosce il valore della propria casa, si può anche decidere, in modo più consapevole, se venderla o affittarla; stabilire l’ammontare dell’affitto mensile : in alcuni casi, la valutazione immobiliare fornisce anche un’indicazione circa l’ammontare dell’affitto che il proprietario potrebbe chiedere ai propri affittuari;

: in alcuni casi, la valutazione immobiliare fornisce anche un’indicazione circa l’ammontare dell’affitto che il proprietario potrebbe chiedere ai propri affittuari; suddivisione dei beni in caso di divorzio: nel caso in cui si fosse in comunione dei beni, sarebbe indispensabile conoscere il valore delle proprietà immobiliari al fine di effettuare una suddivisione equa dei beni.

Per finire, la valutazione immobiliare può risultare utile in caso di donazione o lascito ereditario, nonché laddove si desideri acquistare un immobile, ma non si fosse certi del suo reale valore di mercato.

Come ottenere rapidamente una valutazione gratuita

Per ottenere in pochi minuti una valutazione immobiliare gratuita, è sufficiente collegarsi a una piattaforma di valutazione online e compilare il form in ogni suo campo. Al fine di non commettere errori e ottenere una valutazione quanto più possibile corretta, è necessario tenere a portata di mano i documenti della casa.

Le informazioni richieste non sono molte e includono, oltre alla metratura della casa e dell’eventuale giardino, la tipologia di casa o appartamento, l’indirizzo esatto, la presenza di parcheggi coperti o scoperti, il numero di locali, l’anno di costruzione e quello di ristrutturazione.