Quando il cambiamento inizia dalla casa: esempi e consigli

Il cambiamento personale può iniziare luoghi che viviamo ogni giorno, e la casa è il primo spazio che riflette il nostro stato emotivo e mentale.

Riorganizzare l’ambiente domestico, può diventare un simbolo di trasformazione interiore e uno strumento per promuovere la crescita personale.

Diamo uno sguardo a quali sono le pratiche migliori per beneficiare di cambiamenti nella propria persona, tramite la cura del proprio ambiente domestico.

La casa come riflesso della nostra interiorità

La casa riflette il nostro stato mentale interiore: una casa disordinata, sovraccarica e caotica, può indicare tentativi di colmare vuoti interiore, confusione mentale e tendenza alla procrastinazione delle attività quotidiane.

Gli psicologi concordano che c’è una relazione fra la nostra personalità, il come agiamo nella vita e l’ambiente domestico. Certo, non sempre una casa disordinata è frutto di confusione mentale, ma spesso si tratta di mancanza di tempo. La vita frenetica di tutti i giorni infatti, non ci consente di mantenere gli spazi ordinati sempre al top.

Tuttavia è possibile, con poche ore la settimana, iniziare a ripristinare equilibrio e armonia in casa.

I consigli per iniziare

Il primo passo per ridare alla nostra abitazione un aspetto più armonioso, che possa aiutare anche la nostra psiche a smettere di procrastinare e a trovare un equilibrio nella vita di tutti i giorni, è sicuramente quello dello svuoto degli spazi.

Liberarsi da oggetti inutili, superflui o oggetti che hanno assunto per noi una valenza emotiva negativa, è il primo consiglio per iniziare a ristabilire ordine nella nostra vita, tramite la pulizia della casa.

Questa pratica prende oggi il nome di decluttering e vi sono tantissimi you tube e Life coach che sul Web ne spiegano i fondamenti pratici.

Il decluttering ci viene in aiuto in tutte quelle situazioni nelle quali dobbiamo riordinare uno spazio, grande o piccolo che sia, ma può essere anche un valido aiuto emotivo per liberarsi di oggetti che ci rimandano a periodi della vita negativa, o al contrario ci intrappolano nel passato con la nostalgia non permettendoci di passare oltre e di elaborare situazioni emotive.

Il decluttering è ad esempio utilissimo quando si tratta di svuotare la casa di un parente defunto.

Queste pratiche non ci obbligano a buttare via oggetti, come contrariamente molti pensano, ma piuttosto a ripensarli nei propri spazi e a comprendere che significato essi hanno per noi.

Possiamo quindi pensare al decluttering come una pratica di classificazione degli oggetti in primis.

Sul come attuare un decluttering non ci dilungheremo, poiché è possibile trovare moltissimi video esplicativi online che ci guidano anche sugli oggetti di cui dotarsi per organizzarlo, come per esempio Organizer di plastica con scomparti, ideali per i decluttering di armadi e cassetti.

Cambiare la propria mentalità: rivedere le proprie pratiche di consumo e le proprie routine in casa

Dopo un bel decluttering, puoi prendere in considerazione di cambiare le tue abitudini domestiche, scegliendone di più sane.

Per esempio, quello che consumi, in termini sia di alimentazione sia di fruizione di contenuti, è letteralmente il tuo “cibo per l’anima”.

Hai mai pensato a di cosa ti nutri ogni giorno? Ebbene anche se può sembrare secondario, non lo è affatto, più il tempo passa, più tendiamo a calcificare delle abitudini malsane.

Tuttavia, con la creazione di nuovi obiettivi, è possibile cambiare le proprie abitudini e far diventare davvero sana la nostra routine. Ovviamente tutto questo, non può che partire dalla casa, lo spazio che, riflette maggiormente chi siamo.

Spazi domestici poco funzionali e caotici, creeranno cattive abitudini e man mano che il tempo passa, queste peggioreranno, poiché è più facile accumulare disordine e “perdere la bussola” dei propri obiettivi, che il contrario.

Innanzitutto rivedi le tue abitudini alimentari: fai uno svuoto del frigorifero e liberati del cibo spazzatura. Munisciti di organizer per il frigo e poniti degli obiettivi più salutari per la tua dieta quotidiana. Evita di accatastare bottiglie di bevande gassate o di alcolici, preferisci piuttosto succhi di frutta naturali e in estate, non dimenticare scorte di acqua fresca.

Preferisci il vetro riutilizzabile alla plastica, che non solo è inquinante, ma poco salutare.

Evita gli sprechi alimentari e per quello che avanza munisciti di pratici contenitori in vetro.

Per quanto riguarda le routine, trova hobby che ti facciano star bene: puoi creare ad esempio un piccolo angolo lettura con i libri che più ti interessano, cercando di dedicare almeno una mezz’ora al giorno alla lettura.

È importante avere degli hobby ed il giusto spazio per poterli realizzare.

Infine, monitora i tuoi progressi sul cambio di abitudini: tieni un diario o scatta foto prima/dopo per vedere come la tua casa e la tua vita evolvono.