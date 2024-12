RCS e TeamSystem: un’alternativa in espansione scelta (già) dal 26% degli utenti

Un nuovo standard di messaggistica che si sta affermando nel mondo digitale, rivoluzionando comunicazione e marketing aziendale.

Con il 26% degli utenti globali già attivi, gli RCS (Rich Communication Services) si stanno rapidamente affermando come un’alternativa competitiva nel panorama della messaggistica, in confronto a WhatsApp, che raggiunge il 51%. Questa tecnologia non si limita a migliorare la comunicazione, ma sta anche trasformando il marketing, offrendo funzionalità avanzate che superano i tradizionali SMS.

Gli RCS permettono di integrare elementi come immagini, caroselli, pulsanti di azione (CTA) e campi personalizzabili, rendendo i messaggi interattivi e multimediali. Ogni invio è garantito e proviene da mittenti certificati, riducendo al minimo i rischi di frodi o phishing. Senza limiti di caratteri, questa soluzione rende la comunicazione più completa e coinvolgente.

TeamSystem, leader italiano nelle soluzioni digitali per aziende e professionisti, ha deciso di puntare su questa innovazione lanciando il canale RCS in collaborazione con MailUp. Questa scelta lungimirante posiziona l’azienda tra i pionieri in Italia, anticipando una tendenza che sta trasformando il modo in cui le imprese comunicano con i propri clienti.

I numeri del successo di RCS

Il successo degli RCS si riflette anche nei numeri: l’adozione da parte dei brand è cresciuta del 36% rispetto al 2023. Tra i principali motivi di questa diffusione ci sono la sicurezza, la personalizzazione dei messaggi e l’impatto positivo sulle performance aziendali, con un tasso di conversione che raggiunge il 140%.

Per i brand, questa tecnologia rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame con il pubblico, migliorando il ritorno sull’investimento (ROI) e garantendo un’immagine più riconoscibile. Grazie agli RCS, le aziende possono adottare un approccio innovativo, mantenendo una posizione competitiva in un mercato in continua evoluzione.

Il sistema è intuitivo e facile da usare: consente di personalizzare i messaggi e pianificare invii mirati. Per maggiori dettagli sul funzionamento degli RCS, è possibile consultare l’infografica creata da MailUp.