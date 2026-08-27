Rivoluzione Netflix: arrivano le clip verticali anche in Italia

C’è aria di cambiamento in casa Netflix perché il colosso dello streaming mondiale ha esteso anche al mercato italiano il nuovo design della propria app mobile, dopo aver progressivamente rilasciato il cambiamento nel resto del mondo tra la fine di Aprile e Settembre 2026. Di modifiche, piccole o grandi, ce ne sono tante ma Netflix ha introdotto una cosa che da sola può cambiare radicalmente l’esperienza finale con la piattaforma: l’introduzione Clip.

Queste altro non sono che un feed di brevi video verticali pensate per chi naviga il catalogo dallo smartphone; le clip mostrano scene e momenti salienti tratti da serie, film e speciali disponibili sulla piattaforma ed è soltanto l’ennesimo passo di un percorso che negli ultimi anni ha visto Netflix alternare continui rialzi di prezzo a un moltiplicarsi di funzioni pensate per aumentare il tempo trascorso sull’app, con l’obiettivo dichiarato di trasformarsi nel punto di riferimento assoluto per l’intrattenimento digitale, ben oltre la semplice visione di film e serie tv in maniera simile a quanto accade per le piattaforme per il gioco, che oltre a integrare giochi ed esperienze hanno anche sezioni blog con dentro articoli sulle strategie roulette o sulla storia dei provider.

Un’interfaccia pensata per ridurre il tempo di scelta

Quello che Netflix vuole fare con le clip è abbastanza chiaro: permettere all’utenza di scorrere rapidamente contenuti brevi fino a trovare qualcosa di interessante, riducendo drasticamente il tempo che l’utente medio trascorre tra copertine, categorie e schede dei titoli prima di arrivare a una decisione. Ogni singola clip funziona come un punto di accesso diretto al contenuto completo: dallo stesso schermo è possibile aggiungere un titolo a “La mia lista”, aprirne la scheda dedicata oppure condividerlo direttamente tramite app di messaggistica e social network.

Il restyling dell’app per smartphone segue quello che già lo scorso anno ha colpito l’interfaccia della versione TV di Netflix, con la prima grande modifica di design messa in piedi dalla compagnia; insieme alle clip poi arriveranno anche i podcast, la sezione destinata alle dirette e raccolte tematiche dedicate a generi specifici al fine di trasformare le clip in un vero e proprio motore di scoperta per gran parte del catalogo.

Contenuti lunghi e contenuti brevi: due linguaggi diversi sulla stessa piattaforma

Non tutti quanti i contenuti si prestano alle stesso modo per questo formato: non bisogna dimenticare infatti che le clip funzioneranno da vero e proprio motore pubblicitario per le serie TV lunghe che abitano la piattaforma. Ad esempio potremmo trovare come clip uno spezzone di una soap opera italiana in cui si parla del significato delle carte napoletane con interpreti celebri, oppure un bacio appassionato tra due personaggi interpretati da attori famosi: l’obiettivo della clip è trasformare lo spettatore occasionale in uno spettatore fisso.

Anche la successiva integrazione nella sezione clip di podcast e contenuti in diretta è per Netflix il prosieguo di una strategia che punta a intercettare momenti di attenzione molto diversi tra loro durante il corso della giornata dell’utente così da spingerlo a conoscere meglio la piattaforma attraverso l’abbonamento.

C’è un dubbio che però chi già conosce le piattaforme con i contenuti verticali conosce bene: la frammentazione dei contenuti.

Con l’aggiunta di una sezione dedicata alle clip il rischio è che Netflix finisca per frammentare ulteriormente la sua offerta, perdendo qualche utente nel processo; se a questo aggiungiamo il fatto che gli aumenti di prezzo continuano a spingere parte del pubblico verso alternative più economiche o verso la condivisione degli account tra più persone, il risultato finale è quello di una piattaforma che nel corso dei prossimi anni potrebbe vedere i suoi numeri comprimersi.