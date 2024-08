SEI UNO “SPORCO” TEDESCO!

Quello che salta agli occhi è la disumanizzazione del soldato germanico, meritevole solo di essere ucciso nei modi più brutali; un atteggiamento che svela un razzismo e un odio verso la figura del tedesco, inteso sia come militare sia come rappresentante di un intero popolo, contro la sua pelle bianca, i suoi capelli biondi, i suoi occhi chiari.

Entrambi sono ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, i protagonisti sono soldati alleati impegnati in missioni segrete contro il nemico – quelli di Ritchie occupati a sabotare gli U-Boot tedeschi, mentre i “bastardi” di Tarantino pronti a uccidere addirittura Hitler in persona-, situazioni rocambolesche condite da musica accattivante, cinismo come se piovesse.