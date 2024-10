Sistemi espositivi: quali sono e come si usano

Le imprese e gli uffici, per sostenere la loro attività e garantirne il successo, hanno bisogno di fare comunicazione, ad esempio con gli espositori. Che sia diretta al pubblico esterno o interno, la comunicazione di messaggi di vario tipo necessita di adeguati sistemi espositivi. Ne esistono numerosi tipi, da scegliere in base all’uso e all’obiettivo da raggiungere.

Gli espositori: a che cosa servono

Noti anche come portadepliant, questi prodotti per l’esposizione hanno una funzione molto chiara che si intuisce subito. Entrando in spazi come negozi e uffici, quasi non ci si fa caso ma gli espositori sono onnipresenti. Sono da provare anche a eventi e fiere per una promozione più efficace. Se semplici e senza marchi, sono utilizzabili all’infinito. Quelli progettati con un design curato nel dettaglio, diventano anche un elemento di arredo.

Da terra, da banco o da parete, gli espositori sono essenziali in ogni attività aperta al pubblico perché consentono ai clienti di avere a portata di mano tutto il materiale informativo necessario. Che si tratti di brochure o cartoline, come quelle usate nei musei per esporre le riproduzioni delle famose opere in mostra nelle sale, gli espositori sono supporti pratici, duraturi e funzionali.

Le bacheche: a ognuno la sua preferita!

Tra i sistemi espositivi più usati, spiccano le bacheche. Si vedono negli uffici tanto quanto in enti, scuole, negozi, associazioni, palestre, a casa… e la lista potrebbe andare avanti ancora a lungo.

Se la bacheca è in sughero, richiede le puntine per appendere gli avvisi. Quando è magnetica, occorrono invece le calamite. Infine, quando è semplice in materiale plastico, un pezzo di nastro adesivo permette di organizzare ordinatamente le comunicazioni da esporre.

I pratici planner: da tavolo o da parete

Quando si parla di planner, esistono sostanzialmente due macro categorie, cioè quelli da parete oppure da scrivania. I primi si appendono al muro e fanno un po’ le veci di un calendario. Invece, quelli da scrivania si appoggiano sul piano di lavoro.

In realtà, esistono anche altre differenze che hanno a che fare con la visualizzazione adottata. Un planner può essere organizzato a settimane con tanto spazio per segnare gli appuntamenti e prendere delle note.

Le lavagne per condividere tutte le informazioni

Nelle sale riunioni, in scuole e associazioni non possono mancare lavagne per trasmettere messaggi di ogni sorta. Ne esistono di moltissimi tipi, tra cui le più usate sono quelle nere con i gessetti, con i fogli oppure bianche da usare con i pennarelli cancellabili. Immancabili durante le riunioni, sono essenziali per aggiornare tutti i colleghi sul da farsi e sulle importanti decisioni prese.

Chi è alla ricerca di qualcosa di più tecnologico, si trova bene con il proiettore che, collegato al pc, permette di condividere presentazioni con il pubblico, compresi studenti e clienti importanti. Sebbene oggi la tecnologia sia un potente strumento che vanta molte applicazioni, la lavagna luminosa è ancora in uso in tanti ambienti per proiettare i cosiddetti “lucidi”.