Skincare coreana: come si fa

Per avere una pelle perfetta non basta avere i prodotti di skincare più costosi e performanti sul mercato poiché occorre anche sapere quando usarli. Vale a dire che non puoi metterli a casaccio sul tuo viso ma dovresti seguire una scaletta ben precisa. In particolare oggi scopri quali sono gli step della skincare coreana, ritenuta tra le migliori per avere una pelle davvero perfetta e priva di imperfezioni.

La doppia detersione

Per iniziare, lava bene il viso mattino e sera. Usa un prodotto come del latte detergente o acqua micellare per eliminare dal viso il trucco ma anche tutte le impurità che si sono depositate sulla pelle del viso durante la notte. Non puoi pensare di stendere il contorno occhi migliore senza prima lavare il viso e farlo per ben due volte.

Lo scrub

Una volta in settimana, dopo aver lavato accuratamente il volto, effettua uno scrub. Si tratta di passare su tutta la pelle un prodotto granuloso per facilitare l’asportazione di cellule morte e altre impurità. Tale operazione non va fatta troppo spesso altrimenti la pelle potrebbe irritarsi eccessivamente.

Il tonico viso

Dopo lo scrub, o comunque dopo la doppia detersione, arriva il momento del tonico. Devi sapere che tutti i prodotti per pulire il viso sono a base oleosa e quindi restano depositati sulla pelle. Invece, il tonico è a base acida perciò rimuove i residui di prodotto rimasti.

La maschera

Ogni volta che ne senti il bisogno o hai voglia di una coccola in più per la tua pelle, questo è il momento adatto per una maschera, da scegliere in base alle esigenze della tua pelle.

Il siero

Forse anche tu hai un siero tra i prodotti per la skincare, tuttavia non sai esattamente quanto usarne e come. Mettine una goccia sull’indice e stendilo solo a questo punto della beauty routine concentrandoti sulla zona T cioè fronte, contorno del naso e della bocca dove compare la maggior parte delle rughe. Ricordati anche del collo!

Il contorno occhi

Non è di certo un caso se il siero non va messo sulla zona degli occhi. La pelle del contorno occhi è molto più delicata e ha una grana completamente diversa rispetto al resto del derma. Significa quindi che va trattata con un prodotto specifico più delicato ma altrettanto in grado di penetrare a fondo per nutrire gli strati più interni della pelle evitando la comparsa delle rughe.

La crema idratante

La beauty routine coreana prevede di utilizzare la crema viso tra gli ultimi passaggi. Applicala con dei movimenti circolari dal basso verso l’alto per favorirne il completo assorbimento.

La crema solare

Se non già presente nella tua crema idratante, prima di uscire di casa usa anche un po’ di crema solare che protegge il derma dei danni del sole.

L’olio viso

Invece, se stai per andare a dormire, puoi arricchire la tua solita crema idratante con qualche goccia di olio che la renda più ricca. La pelle viene nutrita fino agli strati più profondi, evitando la disidratazione.