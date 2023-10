Serie A – Dopo la Nazionale si riparte col botto!

Non abbiamo ancora archiviato la Nazionale: dopo la vittoria contro Malta, gli azzurri giocheranno questa sera a Wembley contro un’Inghilterra che sulla carta dà la sensazione di non avere punti deboli. A Spalletti e i suoi ragazzi il compito di smentire il pronostico

Ad ogni modo, dopo la scorpacciata di qualificazioni a Euro 2024, potremo tuffarci di nuovo nella Serie A. E sarà un ritorno col botto: domenica sera a San Siro, infatti, si affronteranno la prima e la terza in classifica. Basterebbe la graduatoria a identificarla come sfida di cartello, ma – qualsiasi fosse la posizione occupata – quello tra Milan e Juve è per definizione un “big match”. Tutte le quote dei siti scommesse sulla Serie A vedono i rossoneri favoriti per questo incontro. D’altronde, è la squadra di Pioli a giocare in casa e guidare la classifica: dunque, è quasi scontato godere dei favori degli addetti ai lavori in queste situazioni.

La Juventus, poi, potrebbe subire il contraccolpo psicologico del caso Fagioli, anche se la società in merito è stata molto chiara e il giocatore negli ultimi tempi era uscito dall’11 titolare a favore di Fabio Miretti, altro prodotto del vivaio bianconero. A seguire questo scontro diretto con grande attenzione e partecipazione, saranno anche Inter e Fiorentina: i nerazzurri sono secondi in classifica a due punti dai cugini rossoneri, la viola è invece terza a pari punti rispetti agli acerrimi “nemici” bianconeri. La squadra guidata da Simone Inzaghi giocherà sabato sera (ore 18:00) sul campo del Torino, mentre quella magistralmente condotta da Italiano scenderà in campo nel Monday Night di lunedì ed ospiterà al Franchi l’Empoli, terzultimo in classifica. Dunque, almeno sulla carta, un turno favorevole per approfittare di eventuali scivoloni delle antagoniste. Saranno comunque i Campioni d’Italia del Napoli ad aprire la nona giornata di Serie A, andando a far visita ad un Verona in difficoltà (si gioca al Bentegodi sabato alle ore 15:00). Dopo un discreto inizio, con due vittorie nelle prime due partite, nelle ultime sei gare, viceversa, i gialloblù non hanno più provato l’ebbrezza dei tre punti. E sono già cominciate a circolare le prime voci di esonero per il tecnico Baroni. Non che il collega Garcia stia attraversando un periodo più tranquillo, anzi: a Verona il Napoli può solo vincere, altrimenti l’avvicendamento sulla panchina partenopea da concreta possibilità, diventerà semplicemente una certezza. Pare che Igor Tudor stia solo aspettando una chiamata, almeno così racconta “Radiomercato”. Tra le altre gare in programma, spicca anche quella dell’Atleti Azzurri d’Italia tra l’Atalanta e il Genoa. Il tecnico Gasperini terrà a battesimo nel suo stadio uno dei suoi tanti “figliocci”: questa volta tocca ad Alberto Gilardino provare a superare il maestro, che nel frattempo ne ha tessuto le lodi, ma che ovviamente spera di non dover proferire la proverbiale frase “Tu quoque…”. Una giornata di campionato che, per altro, si incastona tra la sosta per le nazionali e un importante turno di coppe: un motivo in più per Sarri (che con la sua Lazio gioca sabato sera alle 20:45 sul campo del Sassuolo) per alimentare la sua guerra al fitto calendario calcistico. Quello più arrabbiato, però, dovrebbe essere Pioli, che nella stessa settimana incontrerà Juve, Paris Saint Germain in Champions League (in una gara decisiva per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta) e Napoli. Un Triplete di cui il tecnico rossonero avrebbe sicuramente fatto volentieri a meno…