Smartphone Pieghevoli: Mercato in crescita con Samsung e Huawei

Un mercato che sta prendendo sempre più piede e aumenta favorevolmente la sua platea, è quello degli smartphone pieghevoli, un prodotto nuovo e innovativo che strizza l’occhio ai modelli del passato, agli albori dello sviluppo dei telefoni cellulari. Questi smartphone promettono di ottenere nei prossimi anni dei grandi risultati sia a livello di diffusione che per le performance rispetto ai classici a schermo intero. Vediamo le proiezioni e le specifiche!

La crescita degli smartphone pieghevoli

Gli addetti del settore stimano che nel 2028, dall’attuale 1,5% degli utilizzatori del telefonino di ultima generazione, si passerà al 4,8%, e questo anche grazie all’entrata nel mercato di vari marchi al momento assenti, che sembra dovrebbero far perdere il predominio alla Samsung, che nel 2022 la faceva da padrona con l’80% della quota di mercato.

Mercato in cui il marchio cinese Huawei e Motorola stanno puntando moltissimo a dimostrazione di quanto ritengano florido e produttivo questo settore. Grande assente nel panorama degli smartphone pieghevoli è Apple, che prima del 2027 non dovrebbe rilasciare nessun modello.

Smartphone pieghevoli e tradizionali a confronto

Come per tutte le novità in ambito tecnologico, gli utenti si dividono tra gli scettici, restii a cambiare le vecchie abitudini, e quelli che invece non vedono l’ora di testare in prima persona le nuove evoluzioni.

Mettendo a confronto i due dispositivi, smartphone tradizionali e quelli pieghevoli, la prima differenza che salta all’occhio, e che va a vantaggio dello smartphone pieghevole, è senza dubbio la dimensione ridotta del dispositivo che occupa meno spazio. Al contempo però risulta meno sostenibile a causa dei materiali utilizzati.

Anche lo stesso schermo, più grande e quindi più comodo per una migliore visualizzazione solleva dubbi sulla privacy in quanto è più facilmente esposto all’occhio curioso di chi ci si trova accanto.

Una caratteristica tipica dei migliori smartphone pieghevoli in commercio, che mette tutti d’accordo, è la loro capacità di ottenere delle foto migliori rispetto a quelle a cui si è abituati, il tutto sfruttando le angolazioni e le prospettive date dalla loro flessibilità.

La tecnologia è in continuo sviluppo, e offre costantemente prodotti che al loro albore rendono scettici, ma che a lungo andare, come è solito, conquisteranno sempre più acquirenti diventando poi degli strumenti di uso comune e accessibili a tutti. I più curiosi possono sperimentare con i prodotti Samsung e Huawei, al momento i leader, in attesa, forse, dell’ingresso di Apple.