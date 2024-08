Torna l’evento Wonnie in Giro di Fondazione FILA Museum: guest star Antonio Rossi e Ciccio Graziani

Il pranzo e la relativa prenotazione sono a carico del partecipante: chi è interessato può contattare direttamente il ristorante Aquila Nera in Corso Costantino Nigra 56, 10015 Ivrea (TO), al numero + 39. 0125 641 416.

Gran parte della mattinata, quindi, sarà dedicata alle bellezze di Ivrea, diventata Patrimonio dell’Umanità UNESCO come “ Città industriale del XX secolo ”. La passeggiata prenderà il via dall’ Anfiteatro Romano che risale alla metà del I secolo d.C., concludendosi nella parte alta della città al cospetto del Castello Sabaudo , il celebre “Castello dalle rosse torri” (come lo ha definito Giosuè Carducci) fatto edificare da Amedeo IV di Savoia.

L’evento 2024 Wonnie in Giro avrà luogo sabato 7 settembre e prevede una lunga passeggiata di 5 km che permetterà di esplorare alcuni dei luoghi più celebri di Ivrea , attraverso un percorso UNESCO che sarà animato da rievocazioni storiche organizzate in diversi punti della città. Ecco alcuni dettagli del programma:

Organizzata con il patrocinio del Comune di Ivrea (TO) e della Città metropolitana di Torino, e con il supporto di Il Contato del Canavese , la manifestazione Wonnie in Giro – Biella-Ivrea permetterà ai partecipanti di trascorrere una piacevole mattinata esplorando il centro storico della cittadina piemontese e di pranzare insieme a due guest star d’eccezione : Antonio Rossi e Francesco ‘Ciccio’ Graziani , amici di lunga data della Fondazione FILA Museum.

Il 7 settembre si terrà la quarta edizione dell’evento Wonnie in Giro promosso da Fondazione FILA Museum: in programma un percorso UNESCO nel centro di Ivrea e un evento speciale con due noti campioni dello sport.