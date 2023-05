Nel nostro Paese le persone che cercano lavoro sono moltissime. È bene però chiarire che la situazione di chi è in cerca di un lavoro può essere molto varia: ci sono giovani in cerca della prima occupazione, disoccupati che tentano di rientrare nel mondo del lavoro, persone che già lavorano ma desiderano cambiare la propria attività, ecc. Ovviamente alcune delle modalità più adatte a cercare lavoro possono essere utili a qualsiasi tipo di soggetto, mentre altre sono rivolte soprattutto ad alcune specifiche persone.

Le agenzie per il lavoro

Il modo migliore per cercare e trovare lavoro consiste nel consultare un’agenzia per il lavoro. In Italia ce ne sono varie, alcune offrono servizi di base, quindi semplicemente raccolgono le offerte di lavoro da parte dei propri clienti, per poi ricercare le figure più adatte ad esse. Altre invece propongono un servizio più complesso e variegato, utile per chi è al suo primo accesso al mondo del lavoro ma anche per coloro che intendono modificare il proprio percorso lavorativo.

Troviamo ad esempio IFOA, un’agenzia per il lavoro che offre varie tipologie di servizi, a partire dalla semplice ricerca di offerte lavorative disponibili sul territorio, per arrivare fino all’orientamento al lavoro o alla formazione mirata, che permette di seguire corsi professionalizzanti, con il conseguimento di attestati finali molto utili. Le agenzie del lavoro di questo tipo possono anche aiutare chi intende avviare un’attività imprenditoriale, così come cercare attività di tirocinio o di stage presso le varie aziende presenti su tutto il territorio. Si tratta quindi di un aiuto a tutto tondo, che consente a chiunque di trovare più facilmente il lavoro che desidera. Puoi contattare l’agenzia per il lavoro IFOA cliccando qui e metterti subito in contatto per scoprire i tirocini o i corsi disponibili.

Avere ben chiaro quale lavoro cercare

Molti tra coloro che desiderano trovare un lavoro hanno già le idee ben chiare, quindi sanno dove rivolgersi perché sono alla ricerca di una precisa posizione. Un esempio sono i giovani neolaureati in alcune materie specifiche, che desiderano svolgere una professione in linea col proprio percorso di studi. A volte però chi non possiede un titolo di studio che porti a indirizzarli verso una professione, o chi desidera cambiare il lavoro che già sta svolgendo, non sa con certezza cosa vorrebbe fare un domani. In questi casi prima di cominciare a cercare lavoro è importante ragionare sui propri desideri e sulle proprie possibilità. Sapere con precisione quale attività lavorativa si vuole svolgere consente infatti di scremare le offerte disponibili, così come di valutare l’eventuale necessità di seguire un corso di studi prima di cercare il lavoro che si desidera. Ci sono situazioni in cui è importante anche dedicarsi a uno stage o scegliere un contratto a tempo determinato, per comprendere se l’attività trovata è realmente quella desiderata.

Preparare un curriculum adeguato

Non sempre ci si pensa ma il curriculum vitae è il biglietto da visita che si propone a un’azienda quando si cerca lavoro. Le informazioni che riporta dovrebbero rispecchiare non solo la storia del candidato, ma anche i suoi desideri e preferenze per il futuro. Scrivere un CV corretto e adeguato è una questione complessa, che può portare anche alla necessità di redigerne più di uno, a seconda del ruolo per cui ci si candida. Le informazioni sul CV dovrebbero essere chiare e precise; inoltre è consigliabile cercare di indirizzare l’attenzione di chi legge il CV verso le attività formative o lavorative precedenti che si ritengono maggiormente importanti o in linea con l’offerta lavorativa a cui si sta rispondendo o per cui ci si sta proponendo.