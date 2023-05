Se su un motore di ricerca scriviamo la frase Internet casa offerte, nel giro di pochi secondi saremo da un numero incredibile di proposte; in Italia infatti sono molti gli operatori in grado di consentirci di navigare su Internet, non tutti però hanno la possibilità di garantirci il servizio se la nostra abitazione si trova in una di quelle zone dove mancano le necessarie infrastrutture; stiamo parlando di molti piccoli comuni, di alcune zone poco accessibili, paesini di montagna, zone rurali ecc.

Non è una questione di poco conto; Internet non è più uno sfizio come poteva esserlo una ventina di anni fa; adesso avere una connessione Internet è una necessità sia in ambito professionale che in ambito domestico. E per di più occorrono connessioni veloci sia in download che in upload e caratterizzate da una notevole stabilità.

Internet per tutti: un diritto che non può essere ignorato

Alcuni grandi operatori di telecomunicazioni fanno orecchie da mercante alla richiesta di connessioni Internet performanti in luoghi in cui non è facile offrire una copertura; o meglio in luoghi in cui ritengono non sia conveniente investire; è una logica commerciale che fa venir meno il sacrosanto diritto che ognuno ha di godere di una connettività Internet di buon livello.

Internet in ogni casa: una sfida che EOLO vuole vincere

Internet per tutti è quindi una sfida che deve essere vinta in un Paese che voglia dirsi davvero moderno e inclusivo; il guanto di questa sfida è stato raccolto da qualche tempo da EOLO, una compagnia fondata nel 1999 (allora come NGI) e che in questi anni è cresciuta tanto da affermarsi come uno dei principali operatori di telecomunicazioni; con la sua rete FWA (Fixed Wireless Access), un sistema ibrido di collegamenti wireless e via cavo, EOLO raggiunge la bellezza di quasi 7.000 comuni in tutta Italia e si è impegnata a offrire un servizio Internet affidabile e veloce (banda larga e ultralarga) anche laddove altri non intendono arrivare perché lo ritengono non conveniente.

La rete FWA continua a crescere di anno in anno e offre prestazioni di tutto rispetto, paragonabili in tutto e per tutto a quelle riscontrabili nelle connessioni FTTC (Fiber to the Cabinet) che attualmente sono le più diffuse e stanno soppiantando le ormai obsolete connessioni ADSL.

L’offerta di EOLO però non si limita alla rete FWA, la compagnia infatti, dove le infrastrutture lo permettono, è in grado di offrire l’ultra performante tecnologia FTTH, Fiber to the Home, la fibra fino a casa. Di seguito una brevissima descrizione delle due tecnologie.

FWA – Un cavo in fibra ottica parte dalla centrale di trasmissione e arriva a una stazione radio; da qui parte un segnale che raggiunge un ripetitore installato vicino all’abitazione dell’utente; il segnale arriva al modem di quest’ultimo. Dato che si sfruttano le onde radio, la connessione Internet può arrivare anche laddove non vi è copertura con le tecnologie tradizionali.

FTTH – In questo caso la connessione Internet sfrutta dall’inizio alla fine i cavi in fibra ottica, anche all’interno dell’abitazione.

EOLO, le varie offerte:

A seconda delle esigenze e delle infrastrutture presenti in determinate zone, EOLO offre diverse possibilità; la prima è rappresentata dal pacchetto base (EOLO più) che arriva a una velocità fino a 30 Mbps.

Al pacchetto base può essere aggiunto il pacchetto +Intrattenimento (pensato a chi sfrutta Internet soprattutto per scopi di intrattenimento come visioni dele piattaforme di streaming o gaming online).

Un’altra possibilità è il pacchetto +Studio e Lavoro per coloro che vogliono usare Internet soprattutto per lavorare senza avere problemi di velocità e stabilità. Scegliendo un pacchetto opzionale la velocità del pacchetto base passa da 30 Mb/s fino a 100, 200 o 1.000 Mb/s a seconda della copertura e della tecnologia disponibile (FWA o fibra ottica FTTH). È anche possibile combinare i vari pacchetti. Esiste anche un pacchetto +Sicurezza, con antivirus e Parental Control. Si ricorda poi l’offerta Quando Vuoi grazie alla quale si può usare Internet solo quando ci serve, una scelta pensata per coloro che possiedono una seconda casa che sfruttano solo in determinati periodi.