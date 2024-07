Vacanze sicure, ecco il vademecum per prenotare online senza rischi

La stagione estiva è ormai iniziata e in tanti hanno già prenotato le proprie vacanze, ma non mancano coloro che, per necessità o per scelta, si organizzano all’ultimo minuto. La ricerca di offerte vantaggiose può trasformarsi però in brutte sorprese se non si presta attenzione, soprattutto in rete, a ciò che si sta prenotando: ecco perché la Polizia di Stato, in collaborazione con il noto portale Airbnb e con l’esperto di tecnologie Marco Camisani Calzolari, ha stilato una serie di consigli pratici per aiutare i viaggiatori a evitare le truffe online. Ecco i suggerimenti per non cascare in tranelli e raggiri.

Perché le truffe online sono in aumento?

Secondo il Report 2023 della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, i tentativi di truffa online in Italia sono aumentati del 6% rispetto all’anno precedente, con un incremento significativo delle somme di denaro sottratte, passate da 114 milioni di euro a 137 milioni (+20%). Anche se la Gen Z e i Millennial sono nativi digitali, sorprendentemente, queste fasce di età risultano essere le più vulnerabili agli attacchi informatici: la facilità con cui queste generazioni condividono informazioni sui social media e la loro propensione a effettuare acquisti d’impulso le espongono infatti maggiormente ai rischi, anche in virtù di una maggiore fiducia di base nei confronti dei servizi digitali.

I pagamenti online, d’altronde, sono all’ordine del giorno, per esempio sui siti di e-commerce o sulle piattaforme per giocare ai casinò live in maniera facile e sicura sia da web che da mobile, tuttavia settori come quello turistico presentano ancora diversi rischi in questo senso e può bastare una disattenzione per consegnare denaro e dati sensibili a veri e propri truffatori digitali.

L’identikit della vittima

In Italia, il 33,1% dei giovani tra i 25 e i 34 anni ha dichiarato di essere stato già vittima di una truffa online e, spesso, queste cattive esperienze sono legate proprio a prenotazioni di viaggi o acquisti in rete. A livello europeo, i giovani sono i più colpiti, con tassi di truffa particolarmente elevati nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, un fenomeno ulteriormente aggravato dalla scarsa consapevolezza su come proteggersi e dalla tendenza a utilizzare metodi di pagamento meno sicuri.

Proteggersi dalle cattive sorprese, però, può essere più facile del previsto, se si conoscono alcune delle regole base per individuare i possibili tentativi di raggiro. La Polizia di Stato e Airbnb hanno stilato una lista di consigli molto utili in tal senso: ecco dunque come evitare le truffe online quando si prenota una vacanza, ma non solo.

I consigli della Polizia di Stato per evitare le truffe online

Per proteggersi dalle truffe online e prenotare le vacanze in tutta sicurezza, Polizia di Stato e Airbnb hanno redatto un vademecum in 8 punti che può tornare molto utile non soltanto a chi non conosce bene le insidie del web, ma anche ai nativi digitali e a chi utilizza la tecnologia quotidianamente:

1. Controllare l’Indirizzo del sito web

Quando si prenota (o si acquista un prodotto) online, bisogna assicurarsi di utilizzare sempre la piattaforma ufficiale. Verificate dunque che l’indirizzo del sito inizi con “https://” e che ci sia un’icona di un lucchetto nella barra degli indirizzi.

2. Non cliccare su link sconosciuti

I social media sono una delle principali vie attraverso cui i truffatori attirano le loro vittime. Evitate di cliccare su link sospetti o che vi vengono inviati tramite messaggi diretti o email non verificati. Se non siete sicuri della legittimità di un link, meglio non interagire con esso.

3. Diffidare di offerte per vacanze troppo convenienti

Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente c’è qualcosa sotto. Le truffe spesso si presentano sotto forma di occasioni imperdibili a prezzi stracciati: prendetevi dunque il tempo necessario per verificare i dettagli dell’annuncio e leggere le recensioni degli altri utenti.

4. Evitare i pagamenti con bonifico bancario

Airbnb e le altre piattaforme che consentono di prenotare vacanze online non consentono pagamenti tramite bonifico bancario. Meglio utilizzare, infatti, metodi di pagamento sicuri come le carte di credito, che offrono maggiori protezioni in caso di frodi. Se un host vi chiede di pagare tramite bonifico, criptovalute o carte regalo, è probabile che si tratti di una truffa.

5. Prenotare e pagate solo sulla piattaforma ufficiale

Effettuate tutte le transazioni e le comunicazioni solo attraverso la piattaforma di Airbnb o su altri servizi altrettanto affidabili, per poter godere di tutte le garanzie offerte dagli operatori specializzati.

6. Vacanze, controllare le recensioni

Le recensioni degli altri ospiti sono un’ottima risorsa per valutare la qualità e l’affidabilità di un annuncio. Leggete attentamente le recensioni e le valutazioni, e ponete domande all’host attraverso la messaggistica della piattaforma prima di prenotare.

7. Comunicare con l’host

Una volta effettuata la prenotazione, contattate l’host per definire i dettagli dell’arrivo e risolvere eventuali dubbi. Se non ricevete risposta o se qualcosa non vi convince, contattate immediatamente il servizio clienti della piattaforma utilizzata per prenotare.

8. Segnalate i sospetti

Airbnb mette a disposizione strumenti per segnalare messaggi sospetti o annunci problematici direttamente dalla piattaforma. Utilizzate la funzione di segnalazione per proteggere voi stessi e gli altri utenti da potenziali truffe.

La collaborazione tra Polizia di Stato e Airbnb

L’iniziativa della Polizia di Stato in collaborazione con Airbnb mira a sensibilizzare i consumatori e a fornire loro gli strumenti necessari per riconoscere e prevenire le truffe online. Valentina Reino di Airbnb Italia ha sottolineato, a tal proposito, l’importanza di comunicare, prenotare e pagare esclusivamente sulla piattaforma per garantire la massima sicurezza, mentre Massimo Bruno della Polizia Postale ha ribadito l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare i reati finanziari online, invitando i cittadini a rimanere vigili e informati.

Prenotare online può essere, dunque, semplice e sicuro se si seguono alcune regole. Con l’aumento delle truffe online, è fondamentale infatti essere consapevoli dei rischi e adottare le giuste precauzioni per proteggere le proprie vacanze. Seguendo i consigli della Polizia di Stato e di Airbnb, potrete godervi la vostra meritata pausa estiva senza brutte sorprese.