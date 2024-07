Sleepy Joe fuori gioco? Gli ambienti dem scalpitano dopo la figuraccia con Trump

Roma, 3 lug – “Sleepy” Joe Biden si ritira dopo la figuraccia nel dibattito con Donald Trump? Le ultime notizie virano fortemente in tal senso. Gli ambienti liberal democratici negli Usa, infatti, scalpitano. Le condizioni in cui il loro candidato si presenta contro l’ex presidente non sono esattamente le migliori, per usare un eufemismo…

Sleepy Joe versus Trump, una sfida già segnata?

A prescindere dal fatto che le elezioni del 2020 erano state enormemente controverse, ricche di elementi quanto meno dubbi (messi in luce anche dall’allora volto di Fox News Tucker Carlson) è evidente quanto una seconda occasione in cui si verichino sviluppi simili (le schede comparse all’improvviso, il voto di gente morta denunciato proprio dalla televisione di cui sopra, mentre nulla fu provato sul misterioso caso del server “Dominion”) non sia augurabile per nessuno: dal loro punto di vista, i dem devono vincere e devono farlo senza ombre. Ed è chiaro che la “performance” di Sleepy Joe nel primo dibattito a viso aperto con Trump non possa generare molto ottimismo: il presidente è risultato spento, stanco, confuso e disorientato. Il passaggio in cui il tycoon lo ha quasi deriso affermando “non ho idea di cosa abbia detto e probabilmente non lo sa neanche lui”, ha fatto il giro del web. Come, a onor del vero, altre gaffe di Biden.

Sono 25 i dem che chiedono il ritiro di Joe dalla corsa

Il primo è statop Lloyd Dogget, deputato del Texas, il quale ha detto esplicitamente che Biden non sia adatto a correre ancora una volta per la Casa Bianca. Dopo di lui altri 25 deputati democratici hanno fatto lo stesso. Perfino l’ex presidente Barack Obama, tra i pochi a difendere Sleepy Joe dopo il flop televisivo contro Trump, ha un po’ tirato i remi in barca, e parlando privatamente con alcuni alleati, ha dovuto ammettere quanto il già complicato percorso per un bis, per Biden, si sia complicato. La prima alternativa che circola è naturalmente quella di Kamala Harris, ma secondo i sondaggi neanche lei al momento sarebbe più popolare di Trump in un ipotetico duello televisivo.