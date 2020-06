Decreto Scuola approvato alla Camera: adesso è legge. Ecco cosa prevede

Roma, 6 giu – Il decreto Scuola è stato approvato alla Camera sul filo di lana. Dopo una nottata di polemiche e dura contestazione di Lega e Fratelli d’Italia, emblematico lo striscione esposto in aula con scritto “Azzolina bocciata”, il provvedimento è passato con 245 voti favorevoli e 122 contrari. Domani sarà così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione che sarebbe saltata senza l’odierna conversione in legge perché il dl sarebbe decaduto. Cosa prevede dunque il decreto Scuola tanto voluto dal ministro dell’Istruzione pentastellato?

Ecco le principali novità

Esami di maturità: nel decreto si prevede solo la prova orale in presenza per l’esame di maturità. Mentre l’esame di terza media vi sarà una valutazione conclusiva del Consiglio di classe, che dovrà valutare un elaborato consegnato e discusso online dagli studenti.

Concorsi: forse la novità maggiormente attesa prevede il concorso straordinario per 32mila docenti precari con almeno tre anni di servizio. Dopo un lungo braccio di ferro interno alla maggioranza, si è arrivati a un compromesso. Il concorso prevede una prova scritta, senza crocette, e si terrà quando la situazione epidemiologica lo consentirà. I vincitori del concorso, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022, i quali rientrano nella quota dell’anno scolastico 2020-2021, avranno riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro a partire dal primo settembre 2020. Dall’inizio del prossimo anno scolastico i docenti verranno reclutati in base alle graduatorie provinciali e assunti con un contratto a tempo determinato.

Elementari: nuovo cambio di rotta per la scuola primaria. A partire dal prossimo anno scolastico ci saranno i giudizi al posto dei voti in decimi. Il decreto intende valorizzare un “sistema a dimensione formativa della valutazione”.

Edilizia scolastica: si punta a velocizzare i tempi delle pratiche per le ristrutturazioni nonché per l nuove costruzioni delle scuole, da adeguare alle misure anti-coronavirus. Così fino al 31 dicembre di quest’anno vengono concessi più poteri a sindaci e presidenti delle arre metropolitane, che potranno operare come commissari in materia di edilizia scolastica.

Studenti privatisti: esame di maturità nella sessione suppletiva di settembre per gli studenti privatisti. Ma in attesa di ottenere il diploma potranno partecipare alle prove di ammissione per accedere alle facoltà universitarie.

Alessandro Della Guglia