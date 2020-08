Roma, 14 ago – C’è il terzo nome tra i deputati «furbetti» che hanno chiesto e percepito il bonus da 600 euro per le partite Iva: dopo i parlamentari leghisti Dara e Murelli è il turno del grillino Marco Rizzone. Lo ha confermato ieri sera una nota del capo politico Cinquestelle Vito Crimi: «In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al collegio dei probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione». Il nome di Rizzone spunta un giorno prima dell’audizione del presidente Inps, Pasquale Tridico, che nella giornata di oggi alle ore 18 in diretta web dalla commissione Lavoro della Camera fornirà le identità non solo dei deputati che hanno chiesto e percepito il sussidio, ma anche di quelli che avevano presentato domanda, poi respinta.

Genovese, 37 anni, laureato in finanza e con dottorato alla Scuola Sant’Anna di Pisa, Rizzone è un. Creatore dell’App Zonzo Fox , che fornisce itinerari e consigli turistici nelle città italiane, è stato eletto al suo primo mandato in Parlamento con il Movimento 5 stelle nel 2018 nel collegio uninominale di Genova. Non fa parte dello «zoccolo duro» pentastellato, non si tratta cioè di un militante della prima ora. Rizzone è componente della commissione attività produttive della Camera e della commissione d’inchiesta sulle Banche. Nel 2019, da Enel a Leonardo, Pirelli ed Eni.

Il 1° aprile, il primo giorno in cui partite Iva e autonomi avevano facoltà di richiedere il bonus sul sito dell’Inps, Rizzone aveva commentato così la misura su Facebook: «Incredibile: non è un pesce d’aprile», spiegando brevemente le modalità di presentazione della domanda: «È velocissimo. In pochi semplici passaggi ti verrà chiesto di inserire numero di telefono, email e Iban del conto su cui accreditare la somma». Così entusiasta del bonus da volerne beneficiare egli stesso. Secondo quanto riportato dal Fatto, Rizzone ha sostenuto l’alleanza M5S-Pd per le elezioni regionali in Liguria, e negli ultimi mesi è stato in prima linea per favorire la trattativa.