Roma, 30 lug – Il Ghana è una nazione africana che negli ultimi anni ha avuto un alto tasso di crescita e questo è dovuto alle sue politiche mirate a incentivare la crescita agricola e a creare industrie che possano trasformare le materie prime in prodotti ad alto valore aggiunto. Tuttavia, nonostante questi sforzi, le cose da fare per diventare un Paese sviluppato sono ancora tantissime e tra queste vi sono certamente gli investimenti nelle infrastrutture che in Ghana sono ancora carenti. Il governo di Accra ha capito che non può più rimandare questi investimenti e quindi ha siglato un accordo del valore di 3,2 miliardi di dollari con il consorzio Thelo DB, per sviluppare e rendere operativa la linea ferroviaria che si trova nella parte occidentale del Paese.

Ghana, perché è importante lo sviluppo della linea ferroviaria

Si tratta di una linea ferroviaria lunga 339 chilometri e che va dal porto di Takoradi a Kumasi. Soltanto 66 chilometri sono però già in funzione. La linea attraversa la miniera di manganese a Nsuta e la miniera di bauxite a Awaso, passando anche attraverso regioni che producono cacao e i cui agricoltori hanno attualmente difficoltà a far arrivare il proprio prodotto nei mercati di vendita. Il miglioramento di questa linea ferroviaria agevolerà unicamente l’agricoltura e il settore minerario, renderà anche più agevole il trasporto di cemento e di equipaggiamenti per le miniere. Il presidente ghanese, Nana Akufo-Addo, in persona ha voluto firmare il suddetto accordo, a sottolineare l’importanza di questo progetto.

Un altro aspetto degno di nota è che a completare la linea ferroviaria non sarà una società cinese, come spesso avviene in Africa, ma un consorzio di cui fanno parte la società sudafricana Thelo Ventures, la società tedesca Deutsche Bahn Engineering & Consulting e la società ghanese Transtech Consult. A dimostrazione che anche le società africane possono portare a termine progetti ingegneristici di una certa importanza.

Giuseppe De Santis