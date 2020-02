Roma, 11 feb – Neppure il silenzio volpino, obnubilati dal verbo marxista i compagni del Partito Comunista di Marco Rizzo anche questa volta sono riusciti a infangare la memoria dei martiri delle Foibe. “Vent’anni di revisionismo hanno prodotto il totale capovolgimento della realtà storica, grazie allo sconvolgimento e alla decontestualizzazione dei fatti, a una lievitazione dei numeri del tutto arbitraria e priva di criteri scientifici”, scrivono su Facebook i nuovi partigiani da operetta. Lo fanno senza vergogna e senza il timore di apparire ridicoli (quali sono) perché poverini non riescono ad ammettere i crimini compiuti dai loro idoli indiscutibili.

Le Foibe e i comunisti rossi di vergogna

Non ce la fanno a sedersi a riflettere di fronte alla verità storica, macigno per loro insostenibile perché svela gli orrori perpetrati da chi idolatrano quotidianamente. Allora provano, di nuovo, a sputare veleno stravolgendo tutto. “La ricerca storica ha ceduto il passo alle strumentali logiche politiche e ai sentimenti di rivalsa della destra. L’Italia – scrivono ancora i novelli comunisti – si è autoassolta dalle proprie responsabilità di guerra durante il fascismo. I comunisti, il movimento partigiano e le forze popolari che combatterono per la liberazione dell’Europa vengono equiparati ai nazi-fascisti, con l’assenso del Partito Democratico”. Sono le stesse, vomitevoli parole che i compagni del Partito Comunista scrissero lo scorso anno.

I deliri di Rizzo

Non riescono neppure a partorire qualcos’altro, le loro ignobili argomentazioni si fermano lì e allora ripetono a pappagallo le solite paroline d’ordine, i soliti slogan vetusti, la solita nauseante retorica rossa di vergogna. “Resistere è un dovere. Difendiamo la verità storica, contro ogni falsificazione, ogni tentennamento, ogni accomodamento”. Un delirio a pugno chiuso che fortunatamente si filano giusto quattro gatti spelacchiati in preda al nostalgismo titino. Eppure lo scorso anno Marco Rizzo riuscì a far di peggio, dicendo che le Foibe non possono “definirsi genocidio, né pulizia etnica” e puntando il ditino contro chi “alimenta il mito del ‘buon italiano’, utile alla propaganda nazionalista anche per l’oggi”. Un negazionismo spudorato che stavolta non ha tirato fuori così esplicitamente, lasciando agli scriba digitali del suo partito il disonore di sparare idiozie.

Eugenio Palazzini