Roma, 2 set – Il nuovo obiettivo dei «vaccinisti» duri e puri è chiaro: se i non vaccinati si ammalano di Covid, lo Stato deve fargli pagare le cure, o addirittura rifiutargliele. Quella che sembrava una boutade da talk show, alla fine, è diventata proposta politica: Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha davvero affermato di voler applicare questa misura orwelliana. Salvo poi – viste le successive (e ovvie) proteste – derubricare le sue gravi parole a mera «provocazione».

È possibile far pagare le cure ai non vaccinati?

In tutto questo teatrino kafkiano, del resto, non ci siamo fatti mancare nulla. Persino un costituzionalista, Alfonso Celotto, ha dichiarato spudoratamente che sarebbe conforme alla Costituzione far pagare le cure ai non vaccinati. Ma è davvero così? A sentire altri esperti, ovviamente no. Tra questi c’è ad esempio Marco Plutino, docente di diritto costituzionale all’Università di Cassino, nonché firma dell’Huffington Post. E proprio sulle colonne del quotidiano diretto da Mattia Feltri, il professore è stato categorico: è del tutto incostituzionale rifiutare o far pagare le cure a chi non si vaccina e si ammala di Covid.

No, è incostituzionale

«Al di là degli aspetti operativi, di assai ardua realizzazione, e al di là della questione delle competenze eventuali ipotetiche a disciplinare un simile profilo», ha scritto Plutino, «va detto chiaramente che se una simile proposta divenisse norma sarebbe assolutamente incostituzionale. Lo sarebbe sul piano della disciplina del diritto alla salute, e lo sarebbe sul piano dell’art. 3 della Costituzione». Di più: «Simili soluzioni sarebbero incostituzionali con tutta probabilità anche se il vaccino fosse obbligatorio, perché difficilmente la sanzione ipotizzabile potrebbe essere di questo tipo, ma è incostituzionalissima con una vaccinazione non obbligatoria, come quella attuale». Anche perché, spiega sempre il costituzionalista, «a oggi rappresenta una libera scelta del cittadino di non vaccinarsi. Di più: un diritto costituzionale vero e proprio».

Elena Sempione