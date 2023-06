Roma, 12 giu – “Questo vi fa capire la differenza tra noi e loro. Noi non siamo mai andati a disturbare l’incontro tra capi ed elettori perché siamo uomini democratici. Hanno strumentalizzato paura, speranza, dolore, morti, vergogna. Non avete dignità, nobiltà d’animo, libertà, siete ancora oggi e come sempre dei poveri comunisti“. Sono le indimenticabili parole pronunciate da Silvio Berlusconi a Cinisello Balsamo, durante un comizio per i ballottaggi delle amministrative del 2009. L’allora primo ministro si scagliò così contro un gruppo di contestatori che lo fischiavano non lontano dal palco in cui stava pronunciando un discorso.

“Siete ancora oggi, e come sempre, dei poveri comunisti”: quel mitico discorso di Berlusconi

Il celebre discorso di Silvio Berlusconi, forse il più celebre contro i comunisti.

Leggi anche: Addio Berlusconi, grazie per averci salvato da De Benedetti

La Redazione