Vicenza, 11 apr – Sono passati appena due giorni dalla ridicola polemica scatenata dall’Anpi nei confronti dell’assessore vicentino Silvio Giovine, “reo” di aver condiviso su Facebook la lodevole iniziativa dei volontari di CasaPound che proprio nella città veneta hanno deciso di aiutare gli italiani messi in difficoltà dall’emergenza coronavirus. Come ricorderete bene, i partigiani eterni e i loro sodali hanno deciso di segnalare in massa il post dell’assessore.

L’Anpi contro la solidarietà “scorretta”

Giovine aveva avuto la malaugurata idea di lodare i volontari delle tartarughe frecciate vicentine – iniziativa rilanciata con un video anche dall’assessore regionale Elena Donazzan. e questo all’Anpi vicentina non era andato bene, tanto che i rivoluzionari da tastiera si erano pure impegnati a inviare una lettera al Prefetto di Vicenza Pietro Signoriello ed al Sindaco della città Francesco Rucco per segnalare questo “terrificante” post su Facebook.

Giovine denuncia: “Censura di Facebook”

E siccome come ormai ben sappiamo l’antifascismo italiano vive di internet, sono effettivamente riusciti in uno (il più “virtuale”) dei loro intenti: quello di far rimuovere alla piattaforma Facebook il post di Giovine. Lo denuncia lui stesso dalla sua pagina: “Ai tanti che mi chiedono dove sia finito il post di ringraziamenti per l’ormai famigerata, lodevole iniziativa di volontariato: su segnalazione di anonimi delatori, Facebook lo ha eliminato arrivando addirittura a sospendermi per poche ore la possibilità di interagire col mio profilo”.

“Cianciate di libertà e poi invocate la censura”

Ma Giovine non intende rimanere con le mani in mano di fronte a questa ennesima iniziativa censoria: “Il mio legale ha prontamente ricordato a questa piattaforma che non decide lei cosa io possa dire o pensare, chiedendo l’immediata ripubblicazione del post“. E poi dedica un pensiero a questo anonimo esercito di segnalatori petalosi: “A chi invece si ammanta di democrazia e va cianciando di libertà, per invocare poi la censura: nonostante il momento pare abbiate molto tempo e allora sfruttatelo per ripassare i permanenti principi costituzionali di pluralismo politico e libera manifestazione”.

Pensieri, parole e … fatti

Cosa dire? Parafrasando Pirandello, “la vita o si vive o si scrive” e mentre in Italia c’è chi si impegna in prima persona a viverla e a farla vivere meglio ai propri connazionali, i soliti rancorosi compagni preferiscono vivere di tesi e di agguati da tastiera fino ad invocare la censura. Ma i fatti restano mentre le parole vanno – soprattutto se si parla di Anpi.

Ilaria Paoletti