Roma, 11 apr – Secondo il patron di Eataly Oscar Farinetti “il problema è il nome. Sentiamo patrimoniale e mettiamo mano alla pistola. Allora chiediamo a qualche creativo di cambiar nome e proseguiamo sulla strada più naturale e conveniente per noi”. Insomma, il popolo ha fame? Dategli il marketing (e prelevate i soldi dai conti!).

Farinetti: “Gli italiani popolo di risparmiatori”

Intervistato dal Fatto quotidiano, Farinetti tira fuori dalla manica l’asso che ci dovrebbe salvare dalla crisi economica derivante dall’emergenza coronavirus: “Noi abbiamo in banca, parlo di noi italiani, 4.117 miliardi di euro. Siamo risparmiatori fortissimi, tra i migliori al mondo. Abbiamo nelle nostre mani il 5,4% della ricchezza mondiale. Se contribuissimo alla ricostruzione versando il 2% di questa bella montagna di quattrini, manderemmo nelle casse dello Stato – una tantum – 82 miliardi di euro. Una cifra rispettabile con la quale possiamo sfangarla e ripartire. Chi ha 500 mila euro in banca mette 10 mila euro. Chi ne ha 5 mila mette cento euro. È troppo?”

“Come Amato nel ’92”

E questo prelievo che suggerisce Farinetti ha tutta l’aria di essere forzoso, “un po’ come fece Giuliano Amato nel 1992”, dice lui stesso. “Troviamo i modi migliori, il nome più suadente per dire patrimoniale, ma dev’esserci una norma che ci obblighi. Gli italiani sanno essere generosi. Sanno fare la loro parte. Comunque sono certo che quando questa storia finirà ci sarà un grande rimbalzo nell’economia, come nel Dopoguerra. L’unica preoccupazione è quando questo cavolo di vaccino sarà pronto”. Inutile puntualizzare che non si tratta di generosità quando è un prelievo forzoso.

Farinetti come le Sardine

Bé, sebbene grande, forse quella è l’unica preoccupazione per un milionario come Farinetti, noi – l’esercito degli italiani a partita iva, in cassa integrazione, in nero – ci preoccupiamo di arrivare a fine mese senza che nessuno ci venga pescare nelle tasche già svuotate dal collasso economico generato dal coronavirus. A differenza di Farinetti, la stragrande maggioranza degli italiani non con ha investito in azioni, titoli, e compagnia bella: vive di quello che ha in banca. Ed è un concetto che non pare essere ben compreso nemmeno dalle Sardine che, freschi dei loro studi Erasmus pagati dai soldi di papà (e tenuti in palmo di mano da chi loda questi “esperti” solo perché, in fondo, li invidia e gli delega il pensare) anche loro invocano la patrimoniale. E questa, signori, è la sinistra del futuro.

Ilaria Paoletti