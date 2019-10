Roma, 28 ott – “Il 4 marzo 2018 il Partito democratico era dato per spacciato e si discuteva del suo scioglimento. Un anno e mezzo dopo questa forza è centrale all’interno dello schieramento politico, governa il Paese, ha vinto le regionali, si è immersa in una nuova stagione unitaria”. Così dichiarava il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo al ‘Festival delle città’ che si è svolto a Roma gli ultimi giorni del settembre scorso. Evidentemente l’euforia da nuovo esecutivo gli aveva dato un po’ alla testa. Il leader dem era davvero convinto di potercela fare con la formula dell’inciucio-ammucchiata alle Regionali, dopo lo scandalo che aveva coinvolto la sanità umbra. Chissà con che mal di testa post sbornia si sarà alzato stamattina.





Quali risposte?

“Noi dobbiamo dimostrare alle persone che votano Salvini di saper dare delle risposte migliori di quelle che potrebbe dare lui, e questo lo può fare solo un grande partito come il Pd”. Evidentemente le risposte non hanno soddisfatto granché gli umbri. “L’ Umbria e l’Emilia Romagna le vinceremo dimostrando c’è chi è bravo come Salvini a cavalcare i problemi, e chi è invece molto bravo a risolvere quei problemi. Ed è per questo motivo che vinceremo quelle Regionali“. Uno scivolone alla Fassino, che nel 2009 aveva sfidato Grillo con la celeberrima frase “Grillo faccia un partito, vediamo quanti voti prende”. con i risultati che ben conosciamo. “Da noi non c’è spazio per chi accetta nelle proprie piazze CasaPound e i saluti romani”, aveva tuonato Zingaretti dal palco del comizio di chiusura due giorni fa. Il popolo umbro la pensa diversamente.

Vi proponiamo qui il video delle sue dichiarazioni, dal canale YouTube de Il Fatto Quotidiano:

Cristina Gauri